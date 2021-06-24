Tarihi Kentlerde büyük buluşma

Konferans kapsamında düzenlenen birliğe üye 125 şehirden 1000’i aşkın ‘Dünya’yı Görüyorum: Dünya Milletlerinin Gelenekleri’ temalı resim yarışmasına Bursa’dan katılan 12 yaşındaki Simay Yüksel’in çizdiği kılıç kalkan konulu resim de en iyi 10 resim arasında yer aldı.

Pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi ve yerinde konseptiyle düzenlenen Dünya Tarihi Kentler Birliği 17. Dünya Konferansı lhc2021.kzn.ru web sitesi üzerinden yapılan açılış töreni ile başladı. Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin, Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı Daisaku Kodokawa, Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Irada Ayupova, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu İcra Sekreteri Grigory Ordzhonikidze, Şiraz Belediye Başkanı Heydar Eskandarpour ve Paris Belediye Başkan Vekili Arnaud Ngatcha’nın da katıldığı konferansın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın, 3500 yıllık şehircilik birikimi ile bir cazibe merkezi olarak kentlerin vizyonuna değer katan bir şehir olduğunu söyledi.

Tarih hazinesi

Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan Bursa’nın güçlü sanayisiyle Türkiye’nin lokomotif sanayi kentleri arasında bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bizler, bağrımızda taşıdığımız değerleri yeni değerlerle harmanlayıp bir dünya kenti olma yolunda ilerliyoruz. Bitinya’dan Bizans’a, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar her dönemden izlerin hala varlığını koruduğu, her karesiyle bir tarih hazinesi olan şehrimizde, Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 16. Konferansına Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmıştık. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz konferansta, 21 farklı ülkenin katılımcıları, bilgi birikim ve deneyimlerini paylaşmıştı. Konferansın bitiminde Bursa Deklerasyonunu imzaladık ve tarih, kültür ve gelenek unsurlarının sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi adına girişimlerimizi devam ettirme kararı aldık” dedi. Pandemi nedeniyle bu yıl konferansın çevrimiçi yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “İnşallah bir sonraki konferansımızı, virüs tehdidi olmadan, tamamen fiziki ortamlara, karşılık görüş alışverişinde bulunarak yapabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kılıç-kalkan resmi ilk 10’da

Konferans kapsamında düzenlenen ve birliğe üye 125 şehirden 1000’i aşkın ‘Dünya’yı Görüyorum: Dünya Milletlerinin Gelenekleri’ temalı resim yarışmasının sonuçları da açılış töreninde açıklandı. Bursa’nın 10 resimle katıldığı yarışmada 12 yaşındaki Simay Yüksel’in çizdiği ve kılıç kalkan oyununun anlatıldığı resim en iyi 10 eser arasına seçildi. Yarışmada Rusya’dan Shigapova Sofia, Japonya’dan Tarui Yuika, Güney Kore’den Pak Sara, Çin’den Wang Ruiyi, Xu Ming-Xuan, Sun Longqian, Ling Yu Han, ve Hua Tong ile İran’dan Kiana Bordbar’ın resimleri de ilk 10’a girerek Dünya Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenecek dijital sergide yer almaya hak kazandı.