T2’de seferler başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yak­laşık 1 milyar liralık yatı­rımla kente kazandırdığı Kent Meydanı-Terminal tramvay hattı, AK Parti Genel Başkanvekili ve eski Başba­kan Binalı Yıldırım’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

İstasyon isimleri Kent Meydanı, Genç Osman, Beşyol, Fatih-Altınova, Bölge Ad­liye-Müftülük, Otokop-Orman Bölge, BUTTİM, Panayır, Yeniceabat, Meslek Yüksekokulu ve Terminal olmak üzere 11 istasyona sahip T2 hattı ile beraber Bursa’daki 47 kilometre olan raylı sistem hattı 56,5 kilometreye çıktı.

Açılış töreninde konuşan Bursa Bü­yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Devam eden Emek-Şehir Hastanesi ve akabinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelerine mazhar olacak yeni hatla beraber 70 kilometreyi bulmuş olacak” dedi. AK Parti Genel Baş­kanvekili ve eski Başbakan Binali Yıldı­rım, ulaşımda yeni imkanlar sağlayacak ve insanların hayatlarını kolaylaştıracak olan şehir merkezi ile Terminal arasın­daki tramvay hattının hayırlı olmasını diledi.