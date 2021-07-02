Sanatla tarihi buluşturan maraton

Bursa’nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi amacıyla kentin sahip olduğu değerleri her platformda tanıtmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘2021 Hanlar Bölgesi ve İpek yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu, tarihi belediye binası önünde kurulan stantta kayıtların alınması ile başladı. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan maratona ilk 1 saatte 100’ü aşkın fotoğrafçı kayıt yaptırdı. Katılım başvuru formunu dolduran fotoğrafçılar, exif bilgilerinin alınması için belirlenen bir görüntüyü çekerek, maratona resmen başlamış oldu.

Hareketli başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da fotoğraf tutkunlarının kayıt heyecanına ortak oldu. Kayıt masasını ziyaret edip, fotoğrafseverlerle sohbet eden Başkan Aktaş, “O kadar renkli, o kadar hareketli başladı ki ben öncelikle tüm fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyorum. Bursa’nın her bir köşesi ayrı bir fotoğraf, ayrı bir değer. Ben geçmişin veya günümüzün fotoğraflanması adına bu yapılan çalışmaların çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Genci yaşlısı kadını erkeği herkes burada, bütün fotoğrafseverler burada. Ama her şeyden öte şimdi bunlar Bursa sokaklarına yayılacaklar ve bu renkliliği, bu canlılığı bütün Bursa yaşayacak. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Fotoğrafçılar sahada

Kayıt işlemlerini tamamlayan fotoğrafçılar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi başta olmak üzere kentin tarihi bölgelerine yayıldı. Bu arada maraton kapsamında Koza Han’da kozanın ipeğe, ipeğin de dokuma ile sanata dönüşümü uygulamalı olarak sergileniyor. Tamamen el emeği ile yapılan bu çalışma da fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği kadrajlardan biri oldu.

2 Temmuz Cuma (BUGÜN) saat 09.00’da başlayan katılım başvuruları, 4 Temmuz 2021 Pazar saat 20.00’a kadar devam edecek. Kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayan maraton kapsamında son fotoğraf yüklemesi 4 Temmuz’da yapılacak. Maratona katılan eserler 9 Temmuz’da değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar da 10 Temmuz’da açıklanacak.