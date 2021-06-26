Nilüfer’de toplu sözleşme sevinci

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iş barışı ve eşit işe eşit ücret dengesine öncelik vererek iyileştirme yaptıklarını söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nde toplu sözleşme heyecanı yaşandı. Nilüfer Belediyesi iştiraki olan NİLBEL A.Ş. çalışanı 1840 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi ile Nilüfer Belediyesi’nde çalışan 101 kadrolu işçi için 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri törenle imzalandı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen toplu iş sözleşmesi törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, NİLBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kale, NİLBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlar katıldı.

Törende konuşan Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, salgınla birlikte tırmanan ekonomik krizin herkesi etkilediğini belirterek, “Biz emekçiler, insanca yaşayacağımız bir ücreti elbette talep edeceğiz, bu sonuna kadar hakkımızdır. Ancak, adaleti hukuku asla göz ardı etmeyeceğiz. Belediyede ürettiğimiz hizmetin ortağıyız, hizmetin aksamaması gereğini de asla unutmayacağız. Toplu sözleşmede her şeyin en iyisine layıksınız. Ama ülkenin yönetiminden alın terimizin karşılığına kadar hepsini birlikte düşüneceğiz. Toplu sözleşme hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, ekonomik kriz koşullarında olabildiğince kurum içindeki dengeleri koruyarak, çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmeye çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Erdem, “Sizin daha iyi şartlara kavuşmanız bizim her zaman önceliğimiz oldu. Olanaklarımız ölçüsünde önce çalışanlarımızı memnun etmek istiyoruz. İş barışı ve eşit işe-eşit ücret dengesinin sağlanabilmesi adına, düşük ücretli çalışanların yevmiyelerinin iyileştirilmesine ve aynı görevi yapan çalışanların ücretlerinin dengelenmesine öncelik verdik. Bütçemiz ve olanaklarımız elverdiği ölçüde en yüksek limite kadar zam ve iyileştirme yapmaya gayret ettik” dedi.

Yapılan iyileştirmelere değinen Başkan Erdem, “Örnek vermek gerekirse, düşük ücret grubunda olan Temizlik İşleri Müdürlüğü saha çalışanlarımıza; 2021 yılı için günlük 32 lira yevmiye artışı, günlük 4 lira da yol ve yemek zammı ile birlikte toplamda 36 lira artış yaptık. Diğer sosyal yardım zamları ve daha önce 10 yevmiye olan ikramiyenin 16 yevmiyeye çıkarılmasıyla, toplamda yüzde 24 oranında iyileştirme yapıldı” dedi.

Başkan Erdem, aynı zamanda Belediyedeki 101 kadrolu işçi için de toplu sözleşme imzaladıklarını belirterek “Bu sözleşmede yine eşit işe-eşit ücret düzenlemesi kapsamında 2021 yılı için yüzde 25 oranında iyileştirme yapıldı” diye konuştu. Yapılan düzenleme sonucu Nilüfer Belediyesi’nde en düşük personel maaşının 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla 3 bin 850 lira olduğunu kaydeden Başkan Erdem, “Gönül isterdi ki daha iyi çalışma koşulları sağlayalım. Ancak ülkenin ekonomik durumu ortada. Belediyemizin gelir kayıpları da ortada. Koşullar çerçevesinde öncelikle adil bir düzenleme yaparak, eşitsizlikleri gidermeye çabaladık.

Bir sonraki toplu sözleşmede, kıdem farklarını da ele alarak düzenleme yapacak ve bu konudaki beklentileri de karşılayacağız. Ben toplu sözleşmenin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum, hepimizin ortak emeği ile Nilüfer’i daha güzel bir geleceğe taşımayı umut ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan toplu sözleşmeleri imzaladı.