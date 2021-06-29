Mudanya kapalı pazar yeri’nde zemin etüt çalışması başladı

Mudanyalıların rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmelerine olanak sağlayacak ve Mudanya Belediyesi mimar ve mühendisleri tarafından projelendirilen Mudanya Kapalı Pazar Yeri’nde zemin etüt çalışmaları başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve teknik personelle birlikte, Halitpaşa mahallesinde 3 bin 137 metrekarelik arazi üzerine yapılacak pazar alanında incelemelerde bulundu.

PROJELER “ORTAK AKIL” İLKESİ İLE ŞEKİLLENİYOR

Pazar Yeri projelendirme çalışmaları kapsamında ilgili oda başkanları ile görüşerek projeyi şekillendirdiklerini ve “ortak akıl, birlikte yönetim” ilkesini uyguladıklarının altını çizen başkan Türkyılmaz, pazar alanını esnaflar ve Mudanyalılar için en iyi faydalanacakları şekilde planladıklarını ifade etti. Yeni Pazar Yeri’nde kapalı otopark, sosyal tesis, tuvaletler, mescit ve emzirme odası gibi alanlarında bulunacağına vurgu yapan Türkyılmaz, “Alanımızda bulunan zeytin ağaçları ise korunarak başka alanlara nakil edilecek. Kapalı Pazar Yeri projemizi bir an önce hayata geçirerek Mudanyalıların hizmetine sunacağız” diye konuştu.