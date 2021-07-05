Karacabey’de ‘Karaca Teras’ vitrine çıkıyor

Karacabey’de şehrin merkezinde yer alan ve çok amaçlı kullanılan Ömer Katlı Kapalı Pazaryeri için kentin ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından modern bir proje hazırlandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde görsellerini paylaştığı ve mevcut pazaryerinin olduğu alana yapılması planlanan ‘Karaca Teras Projesi’ ile ilgili açıklamalarda bulunurken, 6 Nisan Salı günü pazaryeri girişinde halka projeyi detaylı anlatacakları bir organizasyon gerçekleştireceklerini ve halkın görüşlerini de bu platformda almak istediklerini belirtti.

Büyük ve güçlü Karacabey yolunda emin adımlarla

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “2014 yılında göreve başladık. 2019 yılında değerli hemşerilerimizin onayıyla 2. dönem çalışmalarımızı, ‘büyük ve güçlü Karacabey’ yolundaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede, 2014’ten itibaren vatandaşlarımızda yeni bir pazaryeri beklentisi söz konusuydu. O süreçte göreve geldiğimiz zamanları hatırlıyorum. Salı günleri her pazaryeri ziyaretimizde, eğer havalar yağışlıysa veya güneşliyse pazarcı arkadaşlarımızın bazıları ve vatandaşlarımız, çatımızdan akan yağmurları ve güneşli havayı bize bir serzeniş olarak ifade ediyorlardı. Biz de hemen harekete geçerek, geçmiş dönemde yapılan ve sıkıntılara neden olan bu konuyla ilgili pansuman tedbirlerimizi aldık ve yaptığımız tadilatlarla, bu noktadaki şikayetleri en az seviyeye indirmeye çalıştık. Yaklaşık 12 bin m2’lik alanda ve Karacabey’imizin tabiri caizse tam ortasında yer alan, Karacabey Belediye’mize ait, halkımıza ait olan pazaryeri, salı günleri pazar olarak kullanılmakta. Ve salı günleri dışında da ücretsiz otopark olarak halkımıza hizmet vermektedir” dedi.

Modern şehir anlayışına yakışmıyor

“Pazaryeri için gelen pazarcılarımızın araçları ile otopark olarak kullanan vatandaşlarımızın araçları, burada pazar öncesi ve sonrası ciddi bir kaosa neden olmaktadır. Yine köylü pazarı olarak tabir edilen alanımızda tezgâh açan üreticilerimiz de kapalı bir alan talep etmektedir” diyen Özkan, “Yeni pazaryeri yapılması bizim dönemimizden önce de gündeme gelmiş, bizden önceki belediye başkanımız Sayın Ergün Koç zamanında farklı bir proje gerçekleştirilmek istenmiş. Fakat gerek finansman sağlanamaması gerekse itirazlar neticesinde, daha önce Erol Onur Başkanımızın zamanında eternit olarak yapılan çatılar çelik çatı haline getirilerek, pazaryerine başka bir fonksiyon yüklenmeden, sadece çatısı değiştirilerek yeni bir pazaryeri yapılmış. Fakat gördüğümüz kadarıyla şu anda şehrimizin ortasında, devasa bir alanda, 12 bin m2’lik alanda büyük bir mezbelelik oluşmuş ve modern bir şehir anlayışına kesinlikle yakışmayan bir durumla karşı karşıyız. Tabii ki zamanında da siyasiler tarafından çeşitli söylemlerde bu konu gündeme getirilmiş fakat büyük proje olduğu için finansman konusu sıkıntı olarak karşımıza çıkmıştır” dedi.

Pazaryeri tüm Karacabeylilere ait

Başkan Özkan, “Bizim kimsenin ekmeğinde, kimsenin işin de gözümüz yok. Ama bu pazaryeri, oradaki esnafın tapulu malı değil. Bu pazaryeri, tüm Karacabeylilere ait bir alan. Onun için tüm Karacabeylilere hizmet edecek modern bir projeyi, oradaki esnafımızın hakkı zayi olmayacak şekilde gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Karaca Teras şehre çok yakışacak

“Esnafımız geçmiş dönemde bu durumlarda ödenen paralardan yakındılar, bizim dönemimizde böyle bir şey yaşanmadı. Bunu açıklıkla söylemek istiyorum, biz bu dönem de sizden para almayacağız” diyen Başkan Özkan, “Borçların ödenmemesi bir tarafa, ödenen ücretin çok cüzi olması bir tarafa, oradaki esnafın yarısı neredeyse Karacabeyli olmamasına rağmen biz polemiklere girip, bu işi sürüncemede bırakmak istemiyoruz. Amma velakin hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadığımız halde, Karacabey’de yapılacak en büyük proje için Karacabeylilerin kanaatinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Karacabey için yapılacak bir projede söz sahibi Karacabeyliler olmalı diye düşünüyoruz. Biz büyük Karacabey’i, güçlü Karacabey’i kurmak için güçlü yatırımlar, büyük hedefler doğrultusunda bir konfor alanı haline gelecek ve pek çok alanda avantaj sağlayacak bu projenin kesinlikle arkasındayız. Karaca Teras projesinin, Karacabey’e çok yakışacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Halka sunulacak, anket yapılacak

“Yarın (Bugün) dev ekranda bu projeyi Karacabeyli halkımıza pazaryerinde sunmak ve akabinde anket çalışması da yapmak istiyoruz” diyen Özkan, “Karacabeyli vatandaşlarımız bu modern pazaryeri projesi hakkında ne düşünüyorlar, bunu gerçekleştireceğimiz bu platformda açık bir şekilde ifade etmelerini saygıdeğer vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ayrıca, 2024 seçimlerinde de bu modern pazaryerine karşı çıkan kardeşlerimizin, siyasilerimizin, orada kendilerini nasıl ifade edeceklerini de çok merak ediyoruz. Yerel yönetimin en önemli hizmetlerinden bir tanesi, Karacabey’in en büyük sorunu olan trafik keşmekeşiyken ve bu konuya neşter vuracak önemli bir yatırım ortadayken, bu projeye niçin bu arkadaşlarımızın karşı çıktığını, Karacabeyli hemşerilerimizin onlara mutlaka soracağını ve gereken cevabı da onlara sandıkta vereceğini düşünüyoruz. Karacabey’e çok yakışacak, ‘modern Karacabey’ yolunun en önemli kilometre taşlarından biri olacak Karaca Teras projemizin, ilçemize hayırlara diliyorum” dedi.