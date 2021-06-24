Karacabey’de çözüm odaklı hareket ediliyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan, Veterinerlik İşleri Şube Müdürü Gürhan Alptekin ve mühendisler Erdi Suna, Talha Günhan ile Mustafa Göçkün‘ü ağırladı.

Gerçekleşen görüşmede, Karacabey’de daire başkanlığı olarak yürütülen çalışmalar üzerine çeşitli istişarelerde bulunuldu.

Hummalı çalışmalar

Karacabey’de şu anda 5 ilaçlama aracı, 12 ilaçlama personeli ve 1 kontrol mühendisiyle hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan, Karacabey Belediyesi ekipleriyle koordineli olarak, tüm ilçeye merkez ve kırsal mahallelerde hizmet sağladıklarını, vatandaşlardan gelen talepleri de hızlıca değerlendirmeye alarak çözüm odaklı hareket ettiklerini ifade etti.

Vatandaşların huzur ve rahatı için gece gündüz hız kesmiyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “Pandemi ile mücadele kapsamında, ilaçlama konusunda durmadan, gece-gündüz vatandaşlarımızın huzur ve rahatı için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelen şikâyetlere anında cevap verip, Karacabey Belediye’mizle birlikte koordine ederek çözüm üretiyoruz. Daire Başkanı Sn. Mehmet Fidan ve tüm ekiplere, özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.