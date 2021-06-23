Hasköy soğuk hava deposu zemin etüdü çalışmaları başladı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ile birlikte Hasköy’de 4 bin 349 metrekarelik alanda bin 600 metrekare olarak planlanan Soğuk Hava Deposu çalışmalarını yerinde inceledi. Soğuk Hava Deposu projesi kapsamında aynı zamanda kadınların ve çocukların kullanabileceği sosyal yaşam alanı hayata geçirilecek. Kadınlar üretirken çocukları da sosyalleşme imkanı bulacak.

Tarih, turizm ve tarım kenti Mudanya’nın bu kimliğini koruyacak yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Hayri Türkyılmaz, “Zemin etüdü çalışmamızın ardından hızlıca, vakit kaybetmeden inşaata başlayacağız. İlerleyen günlerde de proje demokrasisi gereği Hasköy’deki hemşehrilerimizle bir araya gelerek, projemizi anlatacak, görüş ve önerilerini alacağız. Yılın 12 ayı tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebilecek. Kadın üretim ve kalkınma kooperatiflerinin çalışmalarını destekleyecek, köylerde üreten kadınlar için üretim atölyeleri oluşturacağız. Hasköy kadınları üretirken çocukları da sosyalleşme imkanı bulacak” diye konuştu.