Hasanağa’da 12 yıllık tapu sorunu çözüldü

Nilüfer Belediyesi Hasanağa Mahallesi’nde 12 yıldır süren imar sorununu çözüme kavuşturdu. 2009 yılında başlanan imar planı çalışmaları tamamlanarak, bin 27 parseldeki bin 110 hak sahibine düzenlenen törenle tapuları dağıtıldı. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanı sıra, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ilk olarak konuşan Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Demir, Başkan Turgay Erdem ve ekibine teşekkür ederek, yıllardır kangren haline gelen sorunun çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de 12 yıldır süren sorunun çözülmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bölge halkının taleplerine kulak verdiklerini söyleyen Turgay Erdem, “Yapılan çalışma Nilüfer Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilerek imarlı tapular çıkarıldı. Böylelikle Hasanağa Mahallesi’nde plan dahilindeki bütün parsellerin, imarlı tapu haline gelmesi sağlandı. Bu bölgede toplamda bin 27 parselde işlem yapıldı, yaklaşık 2 bin kişiyi ilgilendiren bir uygulamayı gerçekleştirdik. Böylece toplam bin 110 kişiye tapu dağıtıyoruz. Bu uygulama ile imar planı dahilindeki bütün parselleri imar parseli haline getirerek ruhsat alınabilir ve inşaat yapılabilir duruma getirdik. Ayrıca mahallemizdeki imar planı içerisinde bulunan yollar ve kamusal alanlar resmiyet kazanmış ve bundan sonra mahallemize yapılacak hizmetlerin önü açılmış oldu. Resmi tapularınızın hepinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tapular hak sahiplerine dağıtıldı.