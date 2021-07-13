Güzelyalı'da ulaşıma konfor geldi

Bursa’nın 17 ilçesinde mevcut yolların iyileştirilmesi için çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahile açılan kapılarından biri olan Mudanya’nın ulaşım kalitesini de her geçen gün arttırıyor. Geçtiğimiz aylarda ana caddelerini asfaltlama çalışmalarıyla sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı’da da ulaşıma kalite ve konfor getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Güzelyalı sahil şeridindeki caddelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla samimi ortamda sohbet eden Başkan Aktaş, dile getirilen talepleri de dinleyerek not aldı. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Mudanyalılar, son dönemde sokak ve caddelerin iyileştirilmesindeki emeklerinden ötürü Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

500 bin TL’lik yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güzelyalı’nın Mudanya’nın en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Güzelyalı’nın 2019 yılına kadar da belde belediyesi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Güzelyalı Kazım Karabekir Caddesi’nde önce altyapı çalışmaları bitirildi. Ardından 1000 ton asfalt kaplama çalışması yapıldı. Yine Güzelyalı Burgaz Caddesi 7. Sokak’taki kontrollü trafiğe kapalı güzergâhta, önce altyapı çalışmaları yapıldı. Ardından alt temel, bordür, mikronlu parke gibi düzenleme çalışmaları bitirildi. Yerinde incelemek istedik. Sadece üst yapısına yaklaşık 500 bin TL harcandı. Tüm Mudanya ve Güzelyalı sakinlerine hayırlı olsun” dedi.