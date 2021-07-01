Nilüfer Belediyesi’nin Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Heykel Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlediği, Nisan ayında başlayan “Gençlerle Yarına Bir Adım “ eğitimleri tamamlandı. 18- 25 yaş aralığındaki genç katılımcıların iş hayatlarında talep edilecek becerilerin farkında olmaları ve kendilerini bu doğrultuda geliştirmelerinin hedeflendiği eğitimler Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi tarafından düzenlendi.

“Gençlerle Yarına Bir Adım Seminer Projesi” kapsamında Nisan-Mayıs-Haziran aylarında toplam 16 saatlik “Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme”, “Etkili İletişim Teknikleri”, “Medya Okuryazarlığı”, “Bilgi Okuryazarlığı”, “Girişimcilik", "Tasarım Odaklı Düşünme”, “Liderlik", "Proje Yönetimi” gibi alanlarda çevrim içi eğitimler düzenlendi.

50 başvurunun alındığı eğitimlerin tümüne katılım gösteren 23 katılımcıya sertifikaları Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Heykel Rotary Kulübü Başkanı Faik Kartal ve Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Guvernör Ertan Soydan ile Bölge Rotary Vakfı Komite Başkanı Alaeddin Demircioğlu’nun katıldığı törenle verildi.

Sertifika töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gençlerin işsizlik, işverenlerin ise nitelikli çalışan bulamama durumu ile karşı karşıya kaldığı bir ortamda, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler vererek çözüme katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. ”Gençlerle Yarına Bir Adım” projesinin de bu çabanın ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Erdem “Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Heykel Rotary Kulübü’nün destekleri ile gençlerimize 3 ay boyunca 21.yüzyıl becerilerini kazandırmak amacıyla verilen eğitimler için katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Gençlerimize de başlarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından eğitim programına katılan gençlere sertifikaları verildi.