Ekolojik buğdayda hasat dönemi

Herkes için eşit, ulaşılabilir ve sağlıklı gıda hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda 2021 yılını “Gıda Yılı” ilan eden Nilüfer Belediyesi, ekolojik koşullara uygun tarımsal üretimlerini sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi, bir yandan Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda çeşit ve verim denemeleri yaparken, diğer bir yandan da büyük ölçekli üretimler gerçekleştiriyor.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda yaptığı çeşit denemeleri sonucu bölge şartlarında en yüksek verim elde edilen Rumeli cinsi buğday, S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) tarafından Unçukuru, Konaklı ve Badırga’da bulunan arazilere ekildi. Toplam 100 dönümlük arazide hiçbir zirai ilaç ve sentetik gübre kullanılmadan yetiştirilen buğdaylar ürünlerini verdi.

Hasat yapılan buğdayların çoğunluğu, taş değirmende öğütülüp, tam buğday ununa dönüştürülecek, bir kısmı da tohumluk olarak ayrılacak. Elde edilen tam buğday unlarının bir bölümü, Nilüfer’deki kadın derneklerine verilerek, erişte, ekmek gibi gıdaların yapımında kullanılacak bir bölümü de tam buğday unu olarak değerlendirilecek. Kadın derneklerinin yaptığı doğal ürünler de, Nilüfer Belediyesi’nin halkı sağlıklı gıdayla buluşturmak amacıyla İhsaniye Mahallesi’nde faaliyete geçirdiği Nilüfer Bostan aracılığı ile vatandaşlarla buluşacak.

Nilüfer Kent Bostanları’nda 18 çeşit buğday denemesi yapıldı

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi’nde yer alan Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda çeşit ve verimlilik denemelerini de sürdürüyor. Kent Bostanları’nda bu yıl 64’er metrekarelik 7 parselde, 7’si Güneydoğu Anadolu ve Suriye kökenli Antik buğdaylar olmak üzere Dumlupınar, Atay85, Ceyhan99, Harmankaya, Alpu, Yunus, Mesutbey, Müfitbey, Karakılçık, Siyez ve ES26 türü buğdayların ekimi yapıldı. Yine ekolojik tarım koşullarına uygun yetiştirilen buğdayların, geleneksel yöntem olan orakla hasadı yapıldı. Elde edilen buğdaylar, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tanelenerek gelecek yıllarda kullanılmak üzere Nilüfer Belediyesi Tohum Kütüphanesi’nde saklanacak.