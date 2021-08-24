Demirci’ye Aile Sağlığı Merkezi kazandırıldı

Nilüfer Belediyesi halkın sağlık hizmeti alabilmesi için mekânsal gereksinimleri karşılayarak, ihtiyaç duyulan mahallelere aile sağlığı merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Demirci Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi’nin yer tahsisi ve sponsor desteğiyle yapılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi. İnşası tamamlanan binanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin ardından, bir süre önce bölgede birinci basamak sağlık hizmetleri verilmeye başladı. Ancak pandemi nedeniyle açılış töreni ertelen hizmet binasına, hayırsever işadamı İlhan Parseker’in de katılımıyla sembolik bir açılış töreni yapıldı.

Nilüfer Belediyesi İlhan Parseker Ek Hizmet Binası’nın açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hayırsever işadamı İlhan Parseker, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Projenin Demirci Mahallesi’nde önemli bir ihtiyacı gidereceğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Pandemi gibi olağanüstü bir süreçten geçerken Nilüfer Belediyesi olarak biz, Nilüfer halkının sağlık hizmeti alabilmesi için mekânsal gereksinimleri karşılayarak, ihtiyaç duyulan mahallelerimize aile sağlığı merkezleri kazandırıyoruz. Bu kapsamda Demirci Mahallesi’ndeki ihtiyacı karşılamak için mülkiyeti belediyeye ait olan 580 metrekarelik bir alanda sponsor desteğiyle 2 katlı bir bina inşa ederek, İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ettik. Hayırsever işadamı İlhan Parseker’in desteğiyle inşa edilen binada sağlık hizmetlerinin verilmeye başlamasıyla bölgenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu” dedi.

Projenin teknik detayları hakkında da bilgi veren Başkan Turgay Erdem, “Açılışını pandemi dolayısıyla bugüne ertelediğimiz merkezimizde, 112 Acil bölümü, 5 adet doktor odası, engelli muayene odası, tıbbi müdahale odası, eğitim ve toplantı odası, gebe izleme odası ve dinlenme odası gibi bölümleri bulunuyor. Aynen burada olduğu gibi Balat ve İhsaniye mahallelerimizde de ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezlerini hizmete kazandırabilmek için yer tahsis ettik ve oralarda da sponsor desteğiyle çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede o mekânları da İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ederek hizmete kazandırılmasını sağlayacağız. Ekonomik krizin tüm kurumları zorladığı bir dönemde toplumsal ihtiyaçların karşılanması için hayırsever vatandaşların verdiği destek gerçekten çok kıymetli. İlhan Parseker’e hem Nilüfer Belediyesi, hem de Nilüfer halkı adına, katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan Hayırsever işadamı İlhan Parseker de sağlık hizmetlerinin öneminde dikkat çekti. Dünyanın sağlık alanında bir yılı aşkın süredir önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Parseker, “Burada sağlık alanında merkez yapılması fikri bize geldiğinde hiç düşünmedik. Burada her gün hizmet verilmekte ve 112 Acil Sağlık İstasyonu olması nedeniyle bu bölgenin değerli bir hizmete kavuşacağını gördük ve harekete geçtik. Bu hizmetin bölgemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Demirci Mahalle Muhtarı Mehmet Bulut da yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin bölgede önemli ihtiyacı karşıladığını söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler Nilüfer Belediyesi İlhan Parseker Ek Hizmet Binası’nın açılış kurdelasını kesti.