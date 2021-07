Daha temiz çevre için güç birliği

Çevre ve doğa konusunda dünyanın ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Küçük büyük, kadın erkek, yaşlı genç demeden çevre konusunda herkesin sorumluluğu var” dedi.



Bursa’da çevre ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla birçok çevre yatırımını hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği konusunda da önemli adımlar atıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da bu kapsamda ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturulması amacıyla ‘Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırladı. Daha temiz bir çevre amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan çevre konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan ekipleri de Bursa’da ağırlıyor.



Birleşik Krallık Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Nature is Future" projesi kapsamında Belçika, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’dan 18-25 yaş aralığındaki 30 öğrenci Bursa’ya geldi. Şehrin tarihi ve kültürel mekânlarını gezen öğrenciler, Tarihi Belediye Binası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk’un da hazır bulunduğu ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş öğrencilerle sohbet edip, Bursa hakkında bilgiler verdi.



“Çevre konusunda herkesin sorumluluğu var”

Bursa’nın tarih, kültür ve sanayi şehri olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar çok geniş bir coğrafyadan göç aldığını belirtti. Bursa’da çok farklı kültürlerin, dillerin, geleneklerin hala yaşatıldığını ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’nın bu anlamda Türkiye’de farklı bir yeri olduğunu dile getirdi. Çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili birçok çalışma yapıldığını belirten Başkan Aktaş, “Çevre ve doğa bize büyüklerimizden miras kaldı. Ama biz bu mirası biraz hoyratça kullandık. Şu an gençlerin yaptığı bu çalışmaları önemli ve kıymetli buluyorum. Sonuç odaklı olması gerekiyor. Çevre işi bir kültürdür. İnançların, dinin, dilin ve ırkın ötesinde olan uluslararası bir değerdir. Her bireyin bu konuda bir sorumluluğu var. Çevre sadece belediye başkanına, şehir yetkililerine ya da bürokratlara bırakılacak kadar basit değil. Küçük büyük, kadın erkek, yaşlı genç demeden çevre konusunda herkesin sorumluluğu var” dedi.



Çevreyi hoyratça kullanmanın neticesinde son yıllarda küresel anlamda iklimle alakalı sıkıntılar yaşanmaya başlandığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa dört mevsimi doya doya yaşayan bir şehirdi. Burada 1 metre kar da yağar, baharda bol bol yağmur da yağardı. Hızlı sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve geçmişte yapılan bazı hatalar yaz ortasında anormal yağışlara, kış ortasında da sıcak havalara neden olmaya başladı. Bizler bize bırakılan mirası iyi kullanıp, geleceğe daha iyi bir miras bırakmak istiyoruz” diye konuştu.



“Tüm dünya olarak ortaklaşa hareket etmeliyiz”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Başkan Aktaş, “2015 yılında kentimizdeki sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturması amacıyla ‘Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırladık. 2030 yılında sera gazı emisyonlarını kişi başına yüzde 40 azaltma taahhüdünde bulunduk. Sera gazının yanı sıra atıkların dönüştürülmesi, sıfır atık uygulamaların yapılması gibi önemli çalışmalarımız da var. Güneş enerjisi ve benzeri alternatif enerji kaynaklarıyla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Metro istasyonlarının üstüne güneş enerjisi sistemleri kuruyoruz. Bütün bunların yanı sıra 3 milyon 100 bin nüfusu olan bir şehrin arıtma tesislerinden çıkan çamuru da enerjiye dönüştürüyoruz. Başka ülkelerle de ‘neler yapabiliriz’ diye istişare ediyoruz. Sadece Bursa değil, tüm dünya olarak ortaklaşa hareket etmeliyiz. Sizin yaptığınız projenin en temel amacı da ortak bir bilinç oluşturmak. Çevre ve doğa konusunda hep birlikte hareket etmeliyiz. Bize bırakılan bu mirasa hep beraber sahip çıkmalıyız” dedi.