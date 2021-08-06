Dağ ilçelerinin doğasını kurtaracak proje

Bursa’yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25’ini kapatarak ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu ortadan kaldırdı. Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde de meselenin çözümü için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde yaptırılan ‘Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda çalışmaları hızlandırdı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni ile birlikte yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



“Yatırımları önemiyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğası, yeşili, denizi ve dağıyla bilinen Bursa’da sanayileşme ve sürekli büyümeye karşı değerleri korumak amacıyla hareket ettiklerini söyledi. Dağ yöresinin şehrin göz bebeği olduğunu belirten Başkan Aktaş, kırsal turizm, tarım ve hayvancılıkla ilgili hedeflerin ve ciddi yatırımların olduğunu ifade etti. Temiz doğayı ve çevreyi önemsediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’nın 16 ilçesinde artık vahşi depolama yapılmıyor. Vahşi depolama yapılmış alanları ıslah edip bir bahçe hüviyetine kavuşturuyoruz. Keles’te de en kısa zamanda düzenli depolamaya bunları aktarabilmek adına bir çalışma olacak. Aktarma istasyonumuz 4 dönüm. Proje kapsamında 480 metrekare platform binası, 1100 metrekare saha düzenlemesi, 188 metre rampa ve yol çalışması yapılıyor. Proje uygulama çalışmaları, Kasım 2019 tarihinde başladı. İnşaat hızla ilerliyor. Ekim ayının sonuna doğru tamamlayacağız. Yaklaşık 5 buçuk milyon TL’lik bir maliyeti var. Orhaneli’ndeki imalatlarımız tamamlandı. Orhaneli Katık Atık Aktarma İstasyonu’nda Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri istifade edecek. 4 dağ ilçemizin değerlerini ortaya çıkarabilmek adına bu yatırımları önemsiyoruz” dedi.



Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra Keles ilçesi merkezine geçerek esnaf ve vatandaşı ziyaret edip sohbet ederek, hayırlı kazançlar diledi.