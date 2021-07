Büyük maraton zirvede başladı

16 ve 6 kilometre yarışlarının startını veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her sene büyüyerek devam edecek olan yarışların Bursa’nın ve Uludağ’ın daha fazla tanınmasına önemli katkı sunacağını söyledi.



Gençlerin ve çocukların sporla buluşması için birçok marka etkinliği hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla Uludağ’ın zirvesinde bu yıl 3.sü düzenlenen ’Uludağ Premium Ultra Trail‘, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan “Uludağ Premium Ultra Trail’, 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde düzenleniyor. Uzun soluklu maratona yaklaşık 1500 civarında sporcu kayıt yaptırdı. 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik etapları ile sporcuları Uludağ’ın zirvesinde buluşturan koşunun en uzun etabı ise 100 kilometre. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa kaya ve Sarıalan ‘ı geçerek Uludağ’ın eşsiz güzelliğine tanık oldu.



Müzik eşliğinde yarış

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ‘Uludağ Premium Ultra Trail’ yarışları için zirveye gelen sporcularla bir araya geldi. Sporculara kazasız belasız bir yarış dileyen Başkan Alinur Aktaş, geçen sene pandemi sebebiyle yapamadıkları Uludağ Premium Ultra Trail’i sporcular kadar şehir olarak da özlediklerini söyledi. Tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Aktaş, 16 ve 6 kilometre etaplarının startını verdi. Geri sayımın ardından maratoncular, Uludağ ve çevresinin muhteşem doğası ve yerel dokusu eşliğinde unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Asfalt yolun ardından ormanlık yola giren sporcular, sanatçıların canlı müzik performansıyla da sürpriz yaşadı. Unutamayacakları bir deneyim yaşadıkları için mutlu olduklarını belirten maratoncular, orman içerisinde karşılarına çıkan zorlukları da aşmak için mücadele etti. 16 kilometrelik etabı birinci bitiren Can Ayaz ve dereceye girenlere ise madalyalarını Başkan Alinur Aktaş verdi.



“1500 civarında sporcu katıldı”

“Uludağ Premium Ultra Trail’’in her sene büyüyerek devam edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Marka şehir Bursa’nın marka organizasyonlara imza atmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Geçen sene pandemi sebebiyle birçok organizasyonu iptal etmek zorunda kaldığımız gibi Uludağ Ultra Trail’ yarışlarını da iptal etmiştik. Bu sene 3’üncüsü yapılan yarışlar, 5 ayrı kategoride Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Uludağ İçecekleri ve Teleferik AŞ sponsorluğunda başladı. 1500 civarında yerli ve yabancı sporcunun şehir içinden ve dışından gelmiş olması ilginin büyük olduğunu gösteriyor. Birkaç yıllık süreç zarfında Bursa’nın ve Uludağ’ın daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak. Uludağ’ın da 12 ay ve dört mevsim boyunca ziyaret edilebileceğini gösterecek. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Organizasyon Bursa’ya Türk sporuna hayırlı olsun” dedi.



Maratonda dereceye girenlerin madalyalarına kavuşacağı 4 Temmuz Pazar günü ise Softaboğan Şelalesi’ne ücretsiz halk yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılanlar rehber eşliğinde 6 bin meydan başlangıç noktası olmak üzere ormanın içinden 5 kilometrelik bir yürüyüşle Softaboğan Şelalesini keşfedecek.