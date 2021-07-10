BURULAŞ'tan yeni EDS Açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ferhat Murat, Burulaş yapılan EDS ihalesi açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, CHP İl Başkanı İsmet Karaca'nın iddialarına açıklık getirdi.

BURSA EDS İHALESİNDE GERÇEKLER

YALAN 1

İhale işin uzmanı olmayan inşaat firmasına davet usulü ile verildi.

GERÇEK 1

İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca açık davet usulü ile ve ilan edilerek yapıldı. Turkcell ve Aselsan gibi kuruluşların ilgilendiği ihaleye katılmak için aralarında Türk Telekom’un da olduğu 22 firma dosya aldı. İhale şartlarının mali olarak ağır olması nedeniyle 2 firma ihaleye girmiş ve CABA Grup en iyi teklifi vermiştir. Ayrıca ihale süreci neticelenmemiş, inceleme süreci devam etmektedir.

YALAN 2

İhalede ceza garantisi verildi, sistemi Bursalılar finanse edecek.

GERÇEK 2

İhale şartnamesi gereği, tüm yatırımları yapacak olan yüklenici, sistemin bakım ve onarımını 10 yıllığına üstlenecektir. Şartnamede belirtilen 10 yıllık 14 milyon 400 bin trafik cezası limiti ise, hizmet süresi veya miktarı için üst limittir. Taahhüt değil, sınırlamadır. Benzer biçimde işletilen Edirne Belediyesi EDS sistemi üst limit olmadan işletilmekte ve Edirneli sürücülere sınırsız olarak ceza kesilebilmektedir.

YALAN 3

İhale, EDS sistemlerinde uzman olmayan yandaş firmaya peşkeş çekildi.

GERÇEK 3

İhaleye en iyi teklifi veren Ankara merkezli CABA Grup, halihazırda CHP’li Edirne Belediyesi’nin EDS sistemini herhangi bir ceza adeti sınırlaması olmadan işletmektedir.

YALAN 4

Sinyal vermeyen, şerit değiştiren, müzik dinleyen, cep telefonu ile konuşana ceza yazılacak, sürücülerin özel hayatına müdahale edilecek Bursalılar mağdur edilecek.

GERÇEK 4

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da EDS sistemi aracılığıyla; sadece ‘hız limiti ihlali, kırmızı ışık ihlali ve hatalı parklanma’ gibi Bursa’nın trafik yüküne sorun üreten eylemlere ceza kesilebilecektir.

YALAN 5

Ceza garantisi verilen ihale ile bütün sistemin finansmanı Bursalı sürücülerden çıkarılacak.

GERÇEK 5

EDS sisteminin sadece kurulum maliyeti 230 milyon TL’dir. İşletme masrafları ve finansman maliyeti ile 10 yıllık toplam maliyet 1,2 milyar TL’yi bulmaktadır. Bu sistem için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından çıkacak garanti ödeme sadece 80.1 milyon TL’dir. Hız limitlerine uyan, kırmızı ışıkta geçmeyen ve park ihlali yapmayan hiçbir vatandaşın cebinden tek kuruş çıkması asla söz konusu değildir.