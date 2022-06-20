Bursa’nın turizmde yol haritası

Tanıtım çalışmaları için kapsamlı yol harita­sının kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıda şehrin sloganı ‘Gelenekten Geleceğe Akan Şehir’ olarak belirlendi.

Ekonomik, sosyal ve çevresel dengeler dikkate alınarak Bursa için belirlenen turizm tanıtım ve marka stratejisi ile turizmde sürdürülebilirliği­nin sağlanması amaçlanıyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat lansman toplan­tısındaki konuşmasında UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Cumalıkızık’ın, Dünya Tu­rizm Örgütü tarafından başlatılan “En İyi Turizm Köyü” oylamasında açık ara önde olduğu müj­desini verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Baş­kanı Alinur Aktaş da çok farklı kültürlere, doğal güzelliklere ve tarihi mirasa sahip Bursa’nın tu­rizm pastasından gereken payı alması için çalış­maların düzenli şekilde sürdüğünü belirtti.

2019 yılından bu yana turizm ve tanıtım faa­liyetlerinin profesyonel bir vizyon ve plan dahi­linde hazırlandığını belirten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Şehrimiz tarih, kültür, doğa, sağlık, kış, gastronomi ve daha birçok tu­rizm türünde sayısız değer barındırmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da “Bursa’mızın da sahip olduğu sosyal, kültürel, tarihsel ve eko­nomik değerlerin kendine has biçimde bütün­leştirilerek pazarlanması ve güçlü bir imaja kavuşturulması oldukça önemli” dedi.