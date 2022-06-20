Bursa’nın turizmde yol haritası
Bursa’nın turizm alanında uluslararası cazibe merkezine dönüşmesi için hazırlanan Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi, lansman toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
Tanıtım çalışmaları için kapsamlı yol haritasının kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıda şehrin sloganı ‘Gelenekten Geleceğe Akan Şehir’ olarak belirlendi.
Ekonomik, sosyal ve çevresel dengeler dikkate alınarak Bursa için belirlenen turizm tanıtım ve marka stratejisi ile turizmde sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Bursa Valisi Yakup Canbolat lansman toplantısındaki konuşmasında UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Cumalıkızık’ın, Dünya Turizm Örgütü tarafından başlatılan “En İyi Turizm Köyü” oylamasında açık ara önde olduğu müjdesini verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çok farklı kültürlere, doğal güzelliklere ve tarihi mirasa sahip Bursa’nın turizm pastasından gereken payı alması için çalışmaların düzenli şekilde sürdüğünü belirtti.
2019 yılından bu yana turizm ve tanıtım faaliyetlerinin profesyonel bir vizyon ve plan dahilinde hazırlandığını belirten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Şehrimiz tarih, kültür, doğa, sağlık, kış, gastronomi ve daha birçok turizm türünde sayısız değer barındırmaktadır.” ifadelerini kullandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da “Bursa’mızın da sahip olduğu sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik değerlerin kendine has biçimde bütünleştirilerek pazarlanması ve güçlü bir imaja kavuşturulması oldukça önemli” dedi.