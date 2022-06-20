Bursa’nın Nilüfer’i 35 yaşında

Alladdinbey Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen kutlamaya; Nilüfer Bele­diye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Bele­diye Başkanları Faruk Baykal, Mustafa Boz­bey ve eşi Seden Bozbey, eski bakanlardan Turhan Tayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, bele­diye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtar­lar ve belediye çalışanları katıldı. Gecede 35 yıldır Nilüfer’e emeği geçen herkese teşekkür eden Nilüfer Belediye Baş­kanı Turgay Erdem, “Nilüfer, bugün örnek ve lider bir kent olduysa, 35 yılda tüm Türkiye’nin tanıdığı ve hizmetlerini takip edip örnek aldığı bir belediye olduysa, bunda hepini­zin emeği var. Emeğinize sağlık diyoruz ve bizler Nilüfer’de çıtayı daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.