Bursa’nın Nilüfer’i 35 yaşında
Nilüfer Belediyesi’nin kuruluşunun 35. yıl dönümü eski başkanlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve çalışanların katıldığı bir geceyle kutlandı.
Alladdinbey Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen kutlamaya; Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanları Faruk Baykal, Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, eski bakanlardan Turhan Tayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Gecede 35 yıldır Nilüfer’e emeği geçen herkese teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer, bugün örnek ve lider bir kent olduysa, 35 yılda tüm Türkiye’nin tanıdığı ve hizmetlerini takip edip örnek aldığı bir belediye olduysa, bunda hepinizin emeği var. Emeğinize sağlık diyoruz ve bizler Nilüfer’de çıtayı daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.