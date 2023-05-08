Bursa’nın kuzey vitrini yenileniyor
Bursa’nın İstanbul’la karayolu bağlantısının sağlandığı en önemli vitrinlerinden olan İstanbul Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesi ile yenileniyor. İnşaatın tamamlanma seviyesinin yüzde 80’e ulaştığı projeden Büyükşehir’e kalan 13 dükkân, 77 ofis ve 103 konut, bölgedeki büyük dönüşüm için rezerv olarak kullanıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya yakışan bir vitrin oluşturmak, çarpık yapılaşmadan kaynaklı sorunları çözmek ve olası bir deprem felaketinden önce gereken önlemleri almak adına İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.İlk etapta hak sahipleriyle uzlaşma oranının yüzde 100’e ulaştığını belirten Başkan Aktaş, “Proje kapsamında inşaatın devam ettiği 1 no’lu adada 30 dükkân, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projede imalatlar hızla sürüyor. Bu projeden elde edeceğimiz 13 dükkân, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap dönüşüm alanı için rezerv konut ve dükkân olarak kullandık. Bu projede uzlaşma sağlanan hak sahiplerine 3 ay içerisinde konut, ofis veya dükkânların anahtarları teslim dilecek” dedi.