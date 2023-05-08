Bursa’nın kuzey vitrini yenileniyor

Bursa’nın İstanbul’la karayolu bağ­lantısının sağlandığı en önemli vit­rinlerinden olan İstanbul Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönü­şüm projesi ile yenileniyor. İnşaatın ta­mamlanma seviyesinin yüzde 80’e ulaştığı projeden Büyükşehir’e kalan 13 dükkân, 77 ofis ve 103 konut, bölgedeki büyük dönüşüm için rezerv olarak kulla­nıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali­nur Aktaş, Bursa’ya yakışan bir vitrin oluşturmak, çarpık yapılaşmadan kay­naklı sorunları çözmek ve olası bir dep­rem felaketinden önce gereken önlemleri almak adına İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam et­tiklerini söyledi.İlk etapta hak sahipleriyle uzlaşma oranının yüzde 100’e ulaştığını belirten Başkan Aktaş, “Proje kapsamında inşaatın devam ettiği 1 no’lu adada 30 dükkân, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projede imalatlar hızla sürüyor. Bu proje­den elde edeceğimiz 13 dükkân, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap dönü­şüm alanı için rezerv konut ve dükkân olarak kullandık. Bu projede uzlaşma sağ­lanan hak sahiplerine 3 ay içerisinde konut, ofis veya dükkânların anahtarları teslim dilecek” dedi.