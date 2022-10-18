Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor

Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabil­mesi amacıyla gastronomiden kamp ve kara­van festivallerine kadar birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Büyükşe­hir Belediyesi, şehrin sahip olduğu doğal zen­ginlikleri daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla eko-turizm yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşlara doğayla iç içe bir ortamda tatil imkanı sunacak proje kapsamında çevre dü­zenlemeleriyle Karagöz Mesire Alanı tam bir cazibe merkezi haline gelecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karagöz Mesire Alanı’nda 3 katlı 712 metrekare kapalı alanı, 1200 metrekare bahçesi olan restoran, 134 metrekarelik iki katlı misafir evi, 40’ar metrekarelik 10 adet ve 50’şer metrekarelik 5 adet olmak üzere toplam 15 adet bungalov evi yapılıyor.

Çevre düzenlemeyle ilgili uygulamalar de­vam ederken, inşaat, elektrik ve mekanik ima­latları tamamlandı. Bursa Büyükşehir Bele­diye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Baş­kanvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile birlikte Kara­göz Mesire Alanı’na giderek çalışmaları ye­rinde inceledi.

Bungalov evleri gezen Başkan Aktaş ve be­raberindekiler, eksikleri yerinde tespit etti.