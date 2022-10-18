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Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor

Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm ola¬rak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, eko-turizm yatırımları kapsamında Orhaneli’ye kazandırılacak Karagöz Mesire Alanı çevre düzenlemesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Önümüzdeki yıl bahar aylarında açılışı planlanan alan, vatandaşlara ormanla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak.

YEREL YÖNETİMLER 18.10.2022, 00:01
Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor

Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabil­mesi amacıyla gastronomiden kamp ve kara­van festivallerine kadar birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Büyükşe­hir Belediyesi, şehrin sahip olduğu doğal zen­ginlikleri daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla eko-turizm yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşlara doğayla iç içe bir ortamda tatil imkanı sunacak proje kapsamında çevre dü­zenlemeleriyle Karagöz Mesire Alanı tam bir cazibe merkezi haline gelecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karagöz Mesire Alanı’nda 3 katlı 712 metrekare kapalı alanı, 1200 metrekare bahçesi olan restoran, 134 metrekarelik iki katlı misafir evi, 40’ar metrekarelik 10 adet ve 50’şer metrekarelik 5 adet olmak üzere toplam 15 adet bungalov evi yapılıyor.

Çevre düzenlemeyle ilgili uygulamalar de­vam ederken, inşaat, elektrik ve mekanik ima­latları tamamlandı. Bursa Büyükşehir Bele­diye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Baş­kanvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile birlikte Kara­göz Mesire Alanı’na giderek çalışmaları ye­rinde inceledi.

Bungalov evleri gezen Başkan Aktaş ve be­raberindekiler, eksikleri yerinde tespit etti.

#ekoturizm
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