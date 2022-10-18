Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm ola¬rak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, eko-turizm yatırımları kapsamında Orhaneli’ye kazandırılacak Karagöz Mesire Alanı çevre düzenlemesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Önümüzdeki yıl bahar aylarında açılışı planlanan alan, vatandaşlara ormanla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak.
Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla gastronomiden kamp ve karavan festivallerine kadar birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu doğal zenginlikleri daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla eko-turizm yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşlara doğayla iç içe bir ortamda tatil imkanı sunacak proje kapsamında çevre düzenlemeleriyle Karagöz Mesire Alanı tam bir cazibe merkezi haline gelecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Karagöz Mesire Alanı’nda 3 katlı 712 metrekare kapalı alanı, 1200 metrekare bahçesi olan restoran, 134 metrekarelik iki katlı misafir evi, 40’ar metrekarelik 10 adet ve 50’şer metrekarelik 5 adet olmak üzere toplam 15 adet bungalov evi yapılıyor.
Çevre düzenlemeyle ilgili uygulamalar devam ederken, inşaat, elektrik ve mekanik imalatları tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile birlikte Karagöz Mesire Alanı’na giderek çalışmaları yerinde inceledi.
Bungalov evleri gezen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, eksikleri yerinde tespit etti.
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Ekim 2022