banner8

banner6

Son Dakika

Bursa'da Güzelyalı İmar Planı onaylandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güzelyalı Nazım İmar Planı'nın onaylandığını açıkladı.

YEREL YÖNETİMLER 24.06.2021, 20:22 24.06.2021, 20:34
Bursa'da Güzelyalı İmar Planı onaylandı

Başkan Aktaş, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı.

Mudanya'da, başta Güzelyalı, Çağrışan, Göynüklü bölgeleri olmak üzere mahkemelerin iptal kararları sonucu planlarda sorunlu süreçler ve buna bağlı vatandaşların beklentileri vardı.

Son olarak kamuoyunda da yer alan Güzelyalı planları ile ilgili büyükşehir belediyemiz sorumluluğunda planlama çalışması ile ilgili 22 haziran salı günkü büyükşehir belediye meclisimizde konu gündeme geldi.

Meclis toplantımızda konu görüşüldükten sonra onaylandı. dedi

Yorumlar (0)
0
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?