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Bursa'da Güzelyalı İmar Planı onaylandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güzelyalı Nazım İmar Planı'nın onaylandığını açıkladı.
YEREL YÖNETİMLER 24.06.2021, 20:22 24.06.2021, 20:34
Başkan Aktaş, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı.
Mudanya'da, başta Güzelyalı, Çağrışan, Göynüklü bölgeleri olmak üzere mahkemelerin iptal kararları sonucu planlarda sorunlu süreçler ve buna bağlı vatandaşların beklentileri vardı.
Son olarak kamuoyunda da yer alan Güzelyalı planları ile ilgili büyükşehir belediyemiz sorumluluğunda planlama çalışması ile ilgili 22 haziran salı günkü büyükşehir belediye meclisimizde konu gündeme geldi.
Meclis toplantımızda konu görüşüldükten sonra onaylandı. dedi
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