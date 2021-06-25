Bursa'da belediyeler arası tecrübe paylaşımı

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya BUSKİ Genel Müdürlüğü ve 17 ilçe belediyesinin insan kaynakları ve eğitim birimi yöneticileri katıldı. Daha önce sırasıyla Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan BİKEP buluşması bu kez BUSKİ’nin ev sahipliğinde Dobruca Sosyal Tesislerinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun’un yönettiği toplantıya BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bülent Bay ile 17 ilçe belediyesinin insan kaynakları ve eğitim birimi yöneticileri katıldı.

Belediyeler arasında tecrübe paylaşımı ve bilgi akışının sürekliliğinin sağlaması amacıyla düzenlenen toplantıda, var olan problemlerin çözümü için ortak stratejiler üretme ve işbirliği sürekliliğinin sağlanması yolunda yapılacak çalışmalar ele alındı.