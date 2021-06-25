Bağımlılıkla mücadelede büyükşehir desteği

Bugüne kadar 1300 bağımlı tedavileri için AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehir genelinde 215 ayrı noktada verilen seminerlerle 12 bin 742 kişiye ulaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada 26 Haziran’ın Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak kabul edilmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları çalışmalara değindi. Dünyada 247 milyon kişi, AB ülkelerinde 88 milyon kişi ve Türkiye’de de 1.3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediğini hatırlatan Başkan Aktaş, çağın vebası olan bağımlılıkla mücadelenin toplumsal anlamda çok büyük önem taşıdığı kaydetti.

Toplumu etkiliyor

Bağımlılığın sadece kullanan kişiyi değil, aileyi, sokağı, mahalleyi, kısacası bütün toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkilediğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede hepimize büyük görevler düşüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla 2015 yılında Gençlik ve Aile Destek Merkezi'ni yani GADEM’i kurduk. Merkezimiz 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele ediyor. Başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerimize bireysel görüşme ve grup danışmanlık hizmeti vererek, sosyal iyileştirme sürecini destekliyoruz. Bağımlı ve ailelerine vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetlerimizi ve sosyal yaşama uyum çalışmalarımızı tamamen ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 1955 bağımlı ile 12 bin 756 görüşme, bağımlı yakınları ile 7 bin 596 bireysel görüşme yaptık. Yine bu süreçte 1300 bağımlıyı tedavileri için AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendirdik. Ayrıca koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında bugüne kadar şehir genelinde 215 ayrı noktada verdiğimiz seminerlerle 12 bin 742 kişiye ulaştık. Çağımızın en büyük vebası olan uyuşturucuya karşı hep birlikte mücadele ederek özellikle çocuklarımızı bu illetten uzak tutmalıyız. Bilge Mimar Turgut Cansever'in veciz ifadesini lütfen unutmayalım. ‘Şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder’. Madde bağımlılığı ile mücadelede yalnız değilsiniz. Bursa Büyükşehir her daim yanınızda” diye konuştu.