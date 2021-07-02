Ana Kucağı’nda karne heyecanı

Alacahırka Ana Kucağı Eğitim Merkezi’ndeki minikler hazırladıkları gösteriyle büyük alkış alırken, karneleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.

“1000'i aşkın öğrenci”

Lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, her kesimden ailenin okul öncesi eğitimden yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirdiği Ana Kucağı Eğitim Merkezlerine de büyük önem veriyor. Çocukları geleceğe daha donanımlı hazırlamak amacıyla başlattığı Ana Kucağı Eğitim Merkezleri’nde ilk etapta Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 6 merkezde 380 öğrenci eğitim gördü. Ailelerden yoğun talep görmesi üzerine projeye Yenişehir, Orhangazi, Gemlik ve Gürsu ilçeleri de dahil edilirken, 6 ilçe ve 13 merkezde 1000'i aşkın öğrenciyle bu eğitim dönemi tamamlandı. Osmangazi Alacahırka ve Hamitler; Yıldırım Vatan, Vakıf, Yeşilyayla, Çınarönü, Demetevler, Arabayatağı ve Beyazıt, ilçelerde ise Orhangazi, Yenişehir, Gürsu ve Gemlik ana kucaklarında 81 öğretmenle çocuklar geleceğe daha donanımlı hazırlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Alacahırka Ana Kucağı Eğitim Merkezindeki çocukların karne heyecanına ortak oldu. Bina bahçesinde müzikal gösteri sergileyen minikler, performanslarıyla velilerden alkış aldı. Daha sonra sınıfları gezerek çocuklarla sohbet eden Başkan Aktaş, bir eğitim dönemini geride bırakan çocuklara karnelerini dağıttı. Çocuklara karnelerin yanında çeşitli hediyeler de verildi. Ziyarette çocuklar da hazırladıkları el işi çalışmasını Başkan Aktaş’a takdim ederek teşekkür etti.

“Projeyi bütün ilçelere yayacağız”

Alacahırka Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nde çocukların karne heyecanına ortak olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, evlatların yaşadığı her başarının anne ve babalara da heyecan verdiğini belirtti. Yeni dönemle birlikte ‘Ana Kucağı’ projelerini başlattıklarını, bu yıl itibariyle sayının 13’e ulaştığını ifade eden Başkan Aktaş, Alacahırka Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nin de bu yılın ikinci yarısında faaliyete geçtiğini hatırlattı. 57 öğrencinin yeni merkezde eğitim gördüğünü, önümüzdeki yıl bu sayının 100’ü geçeceğini belirten Başkan Aktaş, “Ana kucağı marifetiyle çocuklarımıza çantasından kalemine kadar ücretsiz materyaller veriyoruz. Sabah kahvaltısı ve ikindi öğününü de oluşturduğumuz yemekhanelerde sunuyoruz. Şuan 13 ana kucağında 1000’den fazla öğrencimiz var. 81 öğretmenimiz görev yapıyor. 2021-2022 eğitim dönemiyle beraber sayıyı daha da arttırarak bütün ilçelere projeyi yayacağız. Amacımız, anaokullarına çeşitli sebeplerden ötürü ulaşamayan ailelere destek olmak. Ana Kucağı projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin isim hakkının olduğu orijinal bir projesidir. Bu proje, geleceğimiz olan yavrularımıza eğitimleri, şehre aidiyet hissetmeleri, büyüklerine saygı ve hürmet göstermeleri noktasında altyapı oluşturacaktır. Çocuklarımızın gelişimine katkı verebiliyorsak ne mutlu bizlere” dedi.