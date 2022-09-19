1050 Konutlar düğümü çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, adeta yılan hikayesine dönen 1050 Konutlar kentsel dönüşümünde düğümü ‘yeni imar planı ile’ çözüyor. Alandaki 2 bin 290 konutun hak sahibinden yüzde 90’ına ulaşan Büyükşehir Belediyesi, planlarla ilgili olarak katılımcıların da yüzde 96’sından olumlu görüş aldı. Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi ve Yiğitler dönüşümlerinin ardından, Bursa’da adeta yılan hikayesine dönen 1050 Konutlar kentsel dönüşümünde de önemli mesafe kat etti.

Bölgede dönüşüm için daha önce Büyükşehir Belediyesi, STK’lar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girmiş ama projeler kabul görmemişti. Son olarak Bakanlığın projeden çekilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ‘en uygun yöntemle dönüşümün sağlanmasına imkan tanıyacak’ imar planı için çalışmalara başladı.

Mümkün olan en kolay yöntemle mümkün olan en kısa zamanda dönüşümün sağlanmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, zemin+7 kat olacak şekilde planları revize etti. Verilen bu yeni imar hakkı ile her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkânına sahip oldu.