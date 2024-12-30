BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç’un BUSİAD hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasının ardından Centrum Türkiye Bursa Şubesi Başkanı Yeminli Mali Müşavir Tuğrul Dirimtekin, verginin bugünün konusu olmadığını, iyileştirmenin bugüne ait bir konu olduğunu ifade ederek, vergi reformundan bahsedilebilecek bir durumda olmadığımızı ifade etti. Dirimtekin, enflasyonla birlikte vergi düzenlemelerinin başarılı olma şansının olmadığını söyledi.

Centrum Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü ise Centrum Türkiye'nin kuruluş süreci ve geldikleri nokta hakkında bilgi verdi. Centrum Türkiye Ortağı YMM Adem Bilgili “Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması, 7524 Sayılı Kanun ile Yapılan Yeni Vergi Düzenlemeleri, Güncel Vergi Düzenlemeleri, Enflasyon Düzeltmesi İle İlgili Gelişmeler” konularında katılımcılara bilgiler aktardı. Centrum Türkiye Direktörü Murat Softa da, “Vergi İncelemesi ve İzaha Davet Konularındaki Başlıkla, Risk Yönetimi” başlıklarında gelişmeleri aktardı.

Toplantının sonunda konuşmacılara BUSİAD’n da paydaşı olduğu, Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin “Kır Çiçekleri Okusun Diye” sosyal sorumluluk projesine yapılan bağışın sertifikası BUSİAD Üyesi de olan Tuğrul Dirimtekin tarafından verildi.