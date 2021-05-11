THY nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarına kademeli artış ile devam ettiği nisan ayında toplam 2,4 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 58,7 doluluk oranına ulaştı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, THY, nisan ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı.

Nisan 2021 trafik sonuçları değerlendirmesine göre, toplam 2,4 milyon yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 57,1, iç hat doluluk oranı ise yüzde 68,9 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 56,2 arttı ve 153 bin 798 tona ulaştı.

Ocak-Nisan 2021 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise, bu dönemde taşınan yolcu sayısı 8,9 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-nisan döneminde yüzde 61,5 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 59,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 72,7 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde toplam taşınan kargo ve posta, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26,3 artarak 586 bin ton oldu.