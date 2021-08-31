Yeniden dönüşüme hazır olmalıyız

Dünya perakende sektöründeki büyük markaların pek çoğu 2025 - 2030 - 2040 ve 2050 yılları için hedeflerini belirlediler ve raporlarında açıkça paylaşıyorlar. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ihtiyaç ve beklentilerini bilmek, dünya uygulamalarını izlemek ve hedefleri belirlemek, yakın gelecekte şirketlerin önünü açacak gibi görünmektedir.

Bursa tekstil sektörü özelinde bakılacak olursa dünya firmalarına üretim yapan yetkinliği yüksek tekstil işletmelerinin yeni yeşil bakışa uygun şekilde strateji oluşturmalarının kaçınılmaz olduğu görülmekte. McKinsey tarafından yapılan 2019 yılı araştırasına göre en öncelikli sürdürülebilirlik konusu çevre ve önümüzdeki 5 yılın 3 öncelikli inisiyatifi; su, şeffaflık ve sürdürülebilir malzemeler.

Bursa tekstil sektörü hem şirketler hem de yerel bileşenler bazında fırsata dönecek uygulamaları başarmak için harekete geçmiş durumda. Yeni beklentiyi külfet olarak değil fırsat olarak görenlerin önlerde koşacağı çok açık. Bu yolda hizalanmak ve odaklanmak gerek…

Örnek tekstil şehri Bursa

Karbon salınımı kadar su ayak izi ve malzemelerin tekrarlı kullanımlarının sağlanması da çok önemli. Bursa’daki tekstil Ar - Ge merkezlerinde karbon emisyonlarının ölçümü, su ayak izinin izlenmesi, döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalar yapılsa da bu sayı çok az… Öncü olarak nitelendirebileceğimiz bu çalışmalar çoğunlukla müşteri talepleri doğrultusunda yapılıyor. Burada önemli olan gerçekten inançla yapılacak çalışmaların sayısının artması. İnanıyorum ki Bursa bu anlamda “Örnek Tekstil Şehri” olacak. Çünkü vizyoner ve farkındalığı yüksek bir tekstil sektörümüz var.

Sürdürülebilirlik bir denge hali. Döngüsel. Farklı bir süreçten geçiyoruz, dönüşeceğiz gibi duruyor. Temelinde dünya kaynaklarını korumak olsa da sürdürülebilirliğin 3 önemli boyutu var; çevre, toplum ve Ekonomi.

Sürdürülebilirlikten bahsediyorsak, bu 3 ana maddede kesişimi bulmak önemli.

- Çevreyi koruma anlayışıyla hareket etmek, kaynakları uzun dönem ve verimli kullanmak.

- Yapılan çalışmalarda toplum gelişimi, insani değerler, fırsat eşitliği, kültür mirasının devamlılığının sağlanması, adalet, gelir şeffaflığı, etik vb. konulara değer vermek

- Tüm bunları yaparken, riskleri belirlemek, Ar - Ge, inovasyon gibi çalışmalara kaynak ayırarak ilerleme sağlamak, ve ekonomik olarak faaliyetlerimize devam edebilmek.



Sürdürülebilirlik dendiğinde hayatımıza girecek yeni kavramlar neler olabilir?

-Ürünlerde yeni etiketlendirmeler- su yükü, emisyon yükü yazılı etiketler, ya da ürünü üreten insanların olması gereken şartlarda çalıştırıldığına dair uygunluk puanı yazılı etiketler

- Yeşil liderler, yeşil yaka çalışanlar

- Yeşil satın alma

- Yeşil ekonomi, döngüsel ekonomi.

- Yavaş moda(slow fashion)

Artık sözde değil özde Dünya’yı kirletmeden, zarar vermeden, gereksiz tüketimden uzaklaşarak yaşanacak, kaynakların ne kadar önemli ve değerli olduğunun farkında olunduğu bir döneme giriyoruz. Dünya’yı biz insanlar hasta hale getirdik, tedavi de bizim elimizde….

Füsun Ekren

Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı

Kaynak: Tekstil Mühendisi’nin Sesi Bülteni Sayı 5-6 Yazar: Arzu Konyalı