Tekstilde yeni haberler 

• Bath Üniversitesi, Max Planck Polimer Araştırma Enstitüsü (MPI-P) ve Coimbra Üniversitesi’nden bilim adamları, basit vücut hareketlerinden elektrik üreten naylon lifler ürettiler ve herhangi bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymayan minyatür sensörlerle sağlığı izleyecek akıllı giysiler üretmenin yolunu açtılar.

• Massachusetts Institute of Technology’deki bilim adamları, titreşimlere son derece duyarlı ve mikroskobik yüksek hızlı uzay parçacıklarından gelen darbeyi tespit edebilen bir akustik kumaş geliştirdiler. Kumaş, mekanik titreşim enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ISS’de test edilen, termal olarak çekilmiş titreşime duyarlı liflerden yapılmıştır.

• Drexel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki bilim adamları, MXene adı verilen iletken, iki boyutlu bir malzeme ile kaplandığında pamuk veya keten kumaşın elektromanyetik dalgaları ve potansiyel olarak zararlı radyasyonu bloke etmede oldukça etkili olduğunu keşfettiler. Bu nedenle MXene, giyilebilir cihazları ve elektronik cihazları ve hatta insanları korumak için kullanılabilir.

• Japon Toray Industries, kokuyu önleyen yeni bir tekstil ürünü olan Mushon 4X’i geliştirdi. Şirket, koku önleme ve ortadan kaldırma, antibakteriyel ve antioksidan performansı sağlamak için nanoteknolojiyi kullandı.

• Harvard John A Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu’ndaki (SEAS) bilim adamları, şekil hafızası olan bir malzeme yarattılar. Biyouyumlu malzeme herhangi bir şekle programlanabilir, belirli uyaranlar altında şekil değiştirebilir ve orijinal şekline geri döndürülebilir. Materyal, lifli bir protein olan keratin kullanılarak yapılmıştır.

• North Carolina Eyalet Üniversitesi’ndeki bilim adamları, küçük karbon nanotüplerden (CNT) yapılan filmin, yeni nesil akıllı kumaşlarda kullanılabileceği için termal, elektriksel ve fiziksel özelliklerin bir kombinasyonuna sahip olduğunu keşfettiler. Bu film, kullanıcıyı talep üzerine ısıtabilen veya soğutabilen giysilerin geliştirilmesinde kilit bir malzeme olabilir.

• Önde gelen iki Japon şirketi, Murata Manufacturing ve Teijin Frontier, bir hareket uygulandığında elektrik enerjisi üreten ve antimikrobiyal performans sergileyen dünyanın ilk piezoelektrik kumaşını ortaklaşa geliştirdi.

