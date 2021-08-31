Tekstil sektörü dönüşümde öncü

İklim değişikliğiyle gündeme gelen çevreci ve sürdürülebilir üretim çalışmaları Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile hız kazandı. Dönüşüme hızla adapte olan Bursa’daki tekstilciler çalışmalarıyla tekstilin değişiminde örnek oluyor.

Türk iş dünyası etkilenecek

Avrupa Birliği’nin çevre ve üretimle ilgili hedefleri Türk iş dünyasını da fazlasıyla etkileyecek, özellikle de bir sanayi şehri konumundaki Bursa’yı.

İlk adımı atan sektör

Diğer sektörlerden önce harekete geçen tekstil, döngüsel ekonomi ve Yeşil Mutabakata hızla adapte olmak için sürdürülebilirlik konusunda ilk adımı atan sektör oldu.

Avrupa’nın ikinci büyük ihracatçısı

Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise beşinci büyük ihracatçısı konumunda olan Türkiye, ihracattaki gücünü korumak için sürdürülebilir tekstil vizyonunu tabana yaymak istiyor.

Dönüşüm başladı

Su ayakizi en yüksek sektörlerden olan tekstilde sürdürülebilir üretime geçiş için altyapı ve üretimde karbon salımını en aza indirmek için çalışmalar süratle başladı.

Dönüşemeyenler kaybedecek

Sürdürülebilirlik kriterlerine ve döngüsel ekonomiye uyum sağlayamayan firmalar Avrupa Birliği ile ticarette büyük zorluklar yaşayacak.

Ulusal gelir artacak

Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişiyle ulusal gelirin yüzde 2,8’i oranında artarken, cari açıkta yüzde 13, karbon emisyonlarında yüzde 21’e yaklaşan düşüş bekleniyor.

