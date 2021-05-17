Zorlu’da hedef net sıfır emisyon

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon ile büyüyen köklü sanayi gruplarından biri olan Zorlu Holding, yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisini, Zorlu Holding üst yönetimi ve çalışanların katılımıyla düzenlediği webinar ile açıkladı. Toplantıda Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Zorlu Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan grubun çalışanlarıyla çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Düzenlenen webinar ile Zorlu Holding’in dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap verdiği Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda benimsediği “sorumlu yatırım holdingi” anlayışıyla; “çevresel, sosyal ve yönetişim” (ÇSY) alanlarında tüm paydaşları ve şirketleri için yüksek değer yaratacak yenilenen stratejisi açıklandı. Bu kapsamda, Zorlu Holding; insan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi finansal olmayan varlıklarını, “insan odaklı ekosistemler” ve “yenileyici iş modelleri” olmak üzere iki alana yatırım yaparak yönetecek. Grup, bu alandaki hedeflerine, tüm sektörleriyle güç birliği içinde hızla ulaşmak adına radikal iş birlikleri gerçekleştirerek, karmaşık küresel sorunlara çok paydaşlı yapılarla yanıt verecek. Son 4-5 yıla bakıldığında dünyanın, insanlık tarihinin en hızlı ve köklü dönüşümlerinden birini yaşadığını dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “İklim krizi, kısıtlı doğal kaynaklar, dijitalleşme derken şu an içinde yaşadığımız pandemi gibi birçok büyük meseleyle karşı karşıyayız. Tüm bunlar, küresel sistemi değişime zorlamaya devam ediyor. Bu değişim için bizim gibi özel sektöre önemli sorumluluk düşüyor. Dünyanın içinden geçtiği süreçte bu değişim hem işimizin devamlılığı hem de dünyanın geleceği adına, artık bir zorunluluk. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı bunun en yakın örneği. İhracatımızın önemli bir kısmını bu bölgeye yapan bir grup olarak Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, atacağımız sürdürülebilirlik odaklı adımlarla bu duruma uyum sağlamanın da ötesinde; bu konuda ülkemizde öncü ve örnek olabileceğimize inanıyoruz. Bunun için elimizde önemli varlıklarımız var. Teknoloji, dijitalleşme ve inovasyon kapasitemiz oldukça yüksek. Bu sayede yenilikçi ve sorumlu ürün ve hizmetler sunabiliyoruz. Yenilenebilir enerjiye, elektrikli araç ekosistemine, akıllı elektronik-beyaz eşyaya, teknik ve akıllı tekstil ürünlerine çok ciddi yatırımlarımız var. “ diye konuştu.