“YETX” Bursa’dan dünyaya açılacak

Açılış törenine Ukrayna’nın An­kara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile Orso Off Road Solutions kurucusu Sergei Samokhvalov’un yanı sıra, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Büyükşehir Belediye Bakan Vekili Fethi Yıldız ile kamu kurumlarının yö­neticileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Orso Off Road Solutions Genel Müdürü Erman Ersöz, fabri­kanın 8 ay önce kuruluşunun yapıldığını be­lirtirken, “Türk şirketi ORSO olarak, Ukray­nalı Quadro International firması işbirliği ile SHERP teknolojilerini kullanarak YETX arazi araçlarının üretimine başladık. Yerlileştirme en önem verdiğimiz konulardan olmakla birlikte kısa zamanda yüzde 70 yerlilik oranına ulaşmak adına değerli tedarikçiler ile çalış­malar yapmaktayız” dedi.

Suda, bataklıkta, karda, kayalık alanda, zor arazi ve iklim koşullarında gidebilen ara­cın bir mühendislik harikası olduğunu kay­deden Ersöz, YETX’i başta Kuzey Amerika ol­mak üzere tüm dünyaya ihraç etmeyi hedef­lediklerini bildirdi. İlk parti araçların ihraca­tına kısa süre sonra başlanacağını dile geti­ren Ersöz, 2’nci üretim hatlarını 2024’te devreye almaya planladıklarını sözlerine ek­ledi. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamamoğlu da Togg ve batarya fabrikasının açılmasıyla Gem­lik’in teknoloji üssü haline gelmeye başladı­ğını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Ba­kan Vekili Fethi Yıldız ise yabancı sermayenin ülkemize ve Gemlik’e olan ilgisi­nin her geçen gün arttığını belirtti.