“YETX” Bursa’dan dünyaya açılacak
Ukrayna’da geliştirilen ve dünya genelinde zorlu arazi koşullarında kullanılabilen özel arazi aracı YETX’i üreten ORSO’nun Bursa Serbest Bölgesi’ndeki fabrikası düzenlenen törenle açıldı.
Açılış törenine Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile Orso Off Road Solutions kurucusu Sergei Samokhvalov’un yanı sıra, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Büyükşehir Belediye Bakan Vekili Fethi Yıldız ile kamu kurumlarının yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.
Törenin açılışında konuşan Orso Off Road Solutions Genel Müdürü Erman Ersöz, fabrikanın 8 ay önce kuruluşunun yapıldığını belirtirken, “Türk şirketi ORSO olarak, Ukraynalı Quadro International firması işbirliği ile SHERP teknolojilerini kullanarak YETX arazi araçlarının üretimine başladık. Yerlileştirme en önem verdiğimiz konulardan olmakla birlikte kısa zamanda yüzde 70 yerlilik oranına ulaşmak adına değerli tedarikçiler ile çalışmalar yapmaktayız” dedi.
Suda, bataklıkta, karda, kayalık alanda, zor arazi ve iklim koşullarında gidebilen aracın bir mühendislik harikası olduğunu kaydeden Ersöz, YETX’i başta Kuzey Amerika olmak üzere tüm dünyaya ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi. İlk parti araçların ihracatına kısa süre sonra başlanacağını dile getiren Ersöz, 2’nci üretim hatlarını 2024’te devreye almaya planladıklarını sözlerine ekledi. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamamoğlu da Togg ve batarya fabrikasının açılmasıyla Gemlik’in teknoloji üssü haline gelmeye başladığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Bakan Vekili Fethi Yıldız ise yabancı sermayenin ülkemize ve Gemlik’e olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti.