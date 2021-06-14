Yeşilova’dan yeşil hamle

45 yılı aşkın tecrübesiyle alüminyum sektörünün öncülerinden olan Yeşilova Holding, operasyonel süreçlerinde ve gerçekleştirdiği sosyal çalışmalarda, en önemli şirket değeri olan ‘çevreci’ kavramını hayata geçiren çıktılar üreterek, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyor.

Çevre Koruma Haftası vesilesi ile Yeşilova Holding ve bünyesinde bulunan şirketlerin bu konuda yaptığı çalışmalara değinen Yeşilova Holding Grup İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, Holding’in kurulduğu günden bugüne çevre konusuna her zaman hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Holding kapsamında çevre konusunda yapılan çalışmalara örnekler veren Yeşilova; “Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına ne yapabiliriz sorusunun yanıtlarını sürekli çeşitlendiriyoruz. Örneğin; sahil temizleme etkinlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen 11 milyon fidan dikme kampanyasına çalışanlarımızla birlikte katılım ve su tüketimine dikkat çeken bilinçlendirme çalışmaları yürüttük. Ayrıca, bünyemizde arıtma tesislerimiz bulunuyor ve bu sayede proseslerimiz kaynaklı endüstriyel sıvı atıklarımızın tamamını bertaraf edebiliyoruz. Turizm sektöründeki yatırımımız Holiday Inn Bursa City Centre otelimiz ise Bursa’da bulunan Leed Sertifikalı çevre dostu ilk otel olma özelliğinde inşa edildi ve sertifika gerekliliklerine harfiyen uyarak çevre konusundaki hassasiyetimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor’’ dedi.

“Sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz “

Yeşilova Holding’in kurucusu Ali İhsan Yeşilova’nın doğduğu Kestel’in Kozluören mevkiinde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını aktaran Yeşilova; “Kozluören’e, Yeşilova’nın doğduğu yer diyebiliriz. Burada ceviz fidanları ekerek hem köye yeşil bir alan kazandırdık, hem de bu ağaçlandırma çalışması ile Kozluören halkının bu ağaçların meyvesinden, gölgesinden, havasından faydalanmalarını ve ekonomilerine katkı sağlamayı amaçladık” diye belirtti.

Araç filolarını hibrid araçlarla yenilediklerini ve böylece karbon emisyonu azaltmayı hedeflediklerini kaydeden Yeşilova, ayrıca dijitalleşme ile birlikte kağıt sarfiyatının da önüne geçtiklerini sözlerine ekledi.