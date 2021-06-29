Yeşilova Holding’in gurur günü

Ford’un Altın Yıldız’ı Canel Otomotiv’e

Alüminyum sektöründeki çalışmalarıyla Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Yeşilova Holding’in otomotiv kanadını temsil eden Canel Otomotiv, çalışmalarını “Altın Yıldız” büyük ödülü ile taçlandırdı. Ford Otosan’ın her yıl ön eleme kriterlerinde Q1 Kalite Belgesine sahip, onaylı tedarikçiler arasından Ford Otosan’ın ilgili departmanlarından oluşan jürinin puanlaması ile en çok oyu alan tedarikçilerini ödüllendirdiği “Tedarikçi Zirvesi” kapsamında Canel Otomotiv gerçekleştirdiği projeler, tasarım, mühendislik ve kalite anlayışı ile ‘Altın Yıldız’ büyük ödülüne layık görüldü. “Elektirikli araçlarda imzaları olacak .Yeşilova Grubu’nun, Hasanağa yerleşkesinde Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Ford Otosan Yetkilileri ve Canel Otomotiv ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşma yapan Ford Otosan Kıdemli STA Müdürü Fatih Aydoğdu “Canel Otomotiv ile yıllar öncesine dayanan iş birlikteliğimiz bugün daha da güçlenerek devam ediyor. Canel Otomotiv elektrikli araçlardaki geleceğin teknolojilerini kurgulayıp, bunu hassas proseslerde ele alıyor. Gelecekte bütün elektrikli araçlarda Canel Otomotiv’in ürünlerini göreceğimize inanıyorum” dedi. Yeşilova Holding ilkleri gerçekleştirdi Altın Yıldız Ödülü’nü Otosan Kıdemli STA Müdürü Fatih Aydoğdu’dan alan Yeşilova Holding Grup İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, Holding’in kurucusu Ali İhsan Yeşilova’nın 33 sene önce otomotiv ana sanayine doğrudan parça tedarik etmek üzere kurduğu Canel Otomotiv’in, otomotivde kullanılan birçok alüminyum parçayı Türkiye’de ilk üreten firma olduğunu kaydetti. Ford Otosan’ın Tedarikçi Zirvesi’nde en yüksek seviye olan Altın Yıldız Ödülü’nü almanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Yeşilova, ödülü çalışanlarına ithaf ederek, Ford Otosan ile iş birliklerinin başarılarla devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.Törende konuşan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ise, Ford Otosan ile 26 yıldır devam eden iş birlikleri kapsamında birçok Ar-Ge projesi, yenilikçi ürün tasarımları ve yerlileştirme projesine imza attıklarını vurguladı. Yeşilova, “Türkiye’de de ilk defa Ford Otosan ve Canel Otomotiv iş birliği içerisinde üretilecek parçaların başarıyla hayata geçiyor olması öncelikle bir Türk olarak hepimiz adına gurur kaynağı” dedi.