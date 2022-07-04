Yeşilova Holding’den sürdürülebilirlik eğitimi

“Mutlu çalışanlarla sür­dürülebilir bir dünya” he­defiyle hareket eden ve daha sürdürülebilir bir ge­lecek için ajandasına çok önemli çalışmaları alan Ye­şilova Holding’in Ovaakça ve Hasanağa OSB’deki fab­rikalarında çalışanların ka­tılımıyla Sürdürülebilirlik Eğitimleri gerçekleştirdi. 1 hafta boyunca devam eği­timlerde, grubun sürdürü­lebilirlik stratejisinden gele­cek hedeflerine, yakın zamanda hayata geçecek projelerden uzun dönem aksiyon planlarına kadar birçok konuda bilgiler pay­laşıldı. Kurumsal Sürdürü­lebilirlik Yöneticisi Eda Çetintaş tarafından verilen eğitimlerde, grubun doğru­dan ya da dolaylı olarak etken olduğu tüm negatif çıktıları en aza indirme, po­zitif değer yaratma ve bu yaklaşımı başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaş­lara kazandırma konula­rına vurgu yapıldı.