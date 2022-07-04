Yeşilova Holding’den sürdürülebilirlik eğitimi
Tüm süreçlerinin temeline sürdürülebilirlik prensiplerini yerleştiren Yeşilova Holding, grup şirketlerindeki çalışanlarına yönelik “Sürdürülebilirlik Eğitimleri” gerçekleştirdi.
“Mutlu çalışanlarla sürdürülebilir bir dünya” hedefiyle hareket eden ve daha sürdürülebilir bir gelecek için ajandasına çok önemli çalışmaları alan Yeşilova Holding’in Ovaakça ve Hasanağa OSB’deki fabrikalarında çalışanların katılımıyla Sürdürülebilirlik Eğitimleri gerçekleştirdi. 1 hafta boyunca devam eğitimlerde, grubun sürdürülebilirlik stratejisinden gelecek hedeflerine, yakın zamanda hayata geçecek projelerden uzun dönem aksiyon planlarına kadar birçok konuda bilgiler paylaşıldı. Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eda Çetintaş tarafından verilen eğitimlerde, grubun doğrudan ya da dolaylı olarak etken olduğu tüm negatif çıktıları en aza indirme, pozitif değer yaratma ve bu yaklaşımı başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlara kazandırma konularına vurgu yapıldı.