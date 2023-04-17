Yeşilova Holding yeni yatırımlarla güçleniyor
Yeşilova Holding’in uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında yatırımını yaptığı robotik sürtünme karıştırma kaynağı, Türkiye’de bir ilk olurken, otomotivden raylı sistemlere, havacılıktan elektroniğe kadar birçok farklı sektöre özel nitelikli çözümler sunacak.
Ülke ekonomisine katma değer sağlayan çalışma ve üretimlerine devam eden Yeşilova Holding, ‘Bilgi Barındıran Ürünler’, ‘Beklenti Yüksel-ten Hizmetler’, ‘Kalıcı Üstünlükler’ vizyonuyla uyumlu olarak yatırımlarına da devam ediyor. Devreye alınan robotik sürtünme karıştırma kaynağı sistemi, üretimde kalite ve performansın artırılmasını sağlayacak, verimliliği ve hızı yükseltecek.
Grubun, geçtiğimiz yıl yatırım planları arasına aldığı ve alüminyum malzemelerin birleştirilmesinde üstün mekanik özellikler sağlayan robotik sürtünme karıştırma kaynağı sistemi devreye alındı. Bu yatırım ile başta otomotiv olmak üzere birçok farklı endüstrideki müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunulması hedefleniyor.
“Değişime yön verme bilinciyle çalışıyoruz”
Yeşilova Holding İş Geliştirme Yöneticisi Melih Boz, robotik sürtünme karıştırma kaynağı yatırımı hakkında şunları söyledi: “Teknolojik gelişmelerin her geçen gün hızlandığı bugünün dünyasında, Yeşilova Grubu olarak biz de iş alanlarımızı, iş yapış şekillerimizi ve iş gücümüzü yeni kurallara göre düzenliyoruz. Endüstride küresel alanda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve yaşanan değişimden kopmayarak, değişime yön verme bilinciyle çalışıyoruz.”
Yeşil teknoloji
Sistemin, kalite bakımından yüksek birleştirme işlemlerinde çeşitli alüminyum alaşımların ve düşük erime sıcaklığına sahip demir olmayan metallerin birleştirilmesine özel çözümler sunduğunu açıklayan Yeşilova Holding Ar-Ge Müdürü Emre Dolaylar da, “Çalışma esnasında sabit gerilmiş birleştirme parçalarının arasında sürtünme sıcaklığı oluşurken, mevcut teknoloji ve yöntemlerden daha sağlam ve dayanımlı bağlantılar elde ediliyor. Sistemin çalışma prensibi daha az emisyon üreterek enerji tüketimini de azaltıyor. Sürtünme karıştırma kaynağı bu sebeple yeşil bir teknoloji olarak da tanımlanıyor” dedi.