Yeşilova Holding yeni yatırımlarla güçleniyor

Ülke ekonomisine katma değer sağlayan çalışma ve üretimlerine devam eden Yeşilova Holding, ‘Bilgi Ba­rındıran Ürünler’, ‘Beklenti Yüksel-ten Hizmetler’, ‘Kalıcı Üstünlükler’ vizyonuyla uyumlu olarak yatırımla­rına da devam ediyor. Devreye alınan robotik sürtünme karıştırma kaynağı sistemi, üretimde kalite ve performan­sın artırılmasını sağlayacak, verimliliği ve hızı yükseltecek.

Grubun, geçtiğimiz yıl yatırım plan­ları arasına aldığı ve alüminyum malze­melerin birleştirilmesinde üstün mekanik özellikler sağlayan robotik sürtünme karıştırma kaynağı sistemi devreye alındı. Bu yatırım ile başta oto­motiv olmak üzere birçok farklı endüs­trideki müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunulması hedefleniyor.

“Değişime yön verme bilinciyle çalışıyoruz”

Yeşilova Holding İş Geliştirme Yöneti­cisi Melih Boz, robotik sürtünme karış­tırma kaynağı yatırımı hakkında şunları söyledi: “Teknolojik gelişmelerin her geçen gün hızlandığı bugünün dünya­sında, Yeşilova Grubu olarak biz de iş alanlarımızı, iş yapış şekillerimizi ve iş gücümüzü yeni kurallara göre düzenli­yoruz. Endüstride küresel alanda yaşa­nan gelişmeleri yakından takip ediyor ve yaşanan değişimden kopmayarak, değişime yön verme bilinciyle çalışıyoruz.”

Yeşil teknoloji

Sistemin, kalite bakımından yüksek birleştirme işlemlerinde çeşitli alümin­yum alaşımların ve düşük erime sıcaklı­ğına sahip demir olmayan metallerin birleştirilmesine özel çözümler sundu­ğunu açıklayan Yeşilova Holding Ar-Ge Müdürü Emre Dolaylar da, “Çalışma es­nasında sabit gerilmiş birleştirme parça­larının arasında sürtünme sıcaklığı oluşurken, mevcut teknoloji ve yöntem­lerden daha sağlam ve dayanımlı bağ­lantılar elde ediliyor. Sistemin çalışma prensibi daha az emisyon üreterek enerji tüketimini de azaltıyor. Sürtünme karıştırma kaynağı bu sebeple yeşil bir teknoloji olarak da tanımlanıyor” dedi.