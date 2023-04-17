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Yeşilova Holding yeni yatırımlarla güçleniyor

Yeşilova Holding’in uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında yatırımını yaptığı robotik sürtünme karıştırma kaynağı, Türkiye’de bir ilk olurken, otomotivden raylı sistemlere, havacılıktan elektroniğe kadar birçok farklı sektöre özel nitelikli çözümler sunacak.

Şirketler 17.04.2023, 23:31
Yeşilova Holding yeni yatırımlarla güçleniyor

Ülke ekonomisine katma değer sağlayan çalışma ve üretimlerine devam eden Yeşilova Holding, ‘Bilgi Ba­rındıran Ürünler’, ‘Beklenti Yüksel-ten Hizmetler’, ‘Kalıcı Üstünlükler’ vizyonuyla uyumlu olarak yatırımla­rına da devam ediyor. Devreye alınan robotik sürtünme karıştırma kaynağı sistemi, üretimde kalite ve performan­sın artırılmasını sağlayacak, verimliliği ve hızı yükseltecek.

Grubun, geçtiğimiz yıl yatırım plan­ları arasına aldığı ve alüminyum malze­melerin birleştirilmesinde üstün mekanik özellikler sağlayan robotik sürtünme karıştırma kaynağı sistemi devreye alındı. Bu yatırım ile başta oto­motiv olmak üzere birçok farklı endüs­trideki müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunulması hedefleniyor.

“Değişime yön verme bilinciyle çalışıyoruz”

Yeşilova Holding İş Geliştirme Yöneti­cisi Melih Boz, robotik sürtünme karış­tırma kaynağı yatırımı hakkında şunları söyledi: “Teknolojik gelişmelerin her geçen gün hızlandığı bugünün dünya­sında, Yeşilova Grubu olarak biz de iş alanlarımızı, iş yapış şekillerimizi ve iş gücümüzü yeni kurallara göre düzenli­yoruz. Endüstride küresel alanda yaşa­nan gelişmeleri yakından takip ediyor ve yaşanan değişimden kopmayarak, değişime yön verme bilinciyle çalışıyoruz.”

Yeşil teknoloji

Sistemin, kalite bakımından yüksek birleştirme işlemlerinde çeşitli alümin­yum alaşımların ve düşük erime sıcaklı­ğına sahip demir olmayan metallerin birleştirilmesine özel çözümler sundu­ğunu açıklayan Yeşilova Holding Ar-Ge Müdürü Emre Dolaylar da, “Çalışma es­nasında sabit gerilmiş birleştirme parça­larının arasında sürtünme sıcaklığı oluşurken, mevcut teknoloji ve yöntem­lerden daha sağlam ve dayanımlı bağ­lantılar elde ediliyor. Sistemin çalışma prensibi daha az emisyon üreterek enerji tüketimini de azaltıyor. Sürtünme karıştırma kaynağı bu sebeple yeşil bir teknoloji olarak da tanımlanıyor” dedi.

#Yeşilova Holding #yatırım
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