Yeşilova Holding, kıyas çalışmaları ile kendini geliştirmeye devam ediyor

45 yılı aşkın süredir alüminyum sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve yenilikçi düşünce tarzıyla kendini sürekli geliştirmeye açık tutan Yeşilova Holding, sektörünün önemli kuruluşları arasında yer alan Kibar Holding ve Denge Kimya ile benchmarking gerçekleştirdi. Her iki şirketin uygulamakta olduğu stratejik yönetim sürecinin değerlendirilmesi ve şirketlerdeki uygulama detaylarının sunulması yönünde görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Yeşilova Holding Grup İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova “Çalışmalarıyla dikkat çeken Kibar Holding ve Denge Kimya ile gerçekleştirdiğimiz online görüşmelerde, planladığımız projelerin uygulamalı örneklerini görmek bizleri daha da heyecanlandırdı. Yeşilova Holding olarak ortaya koyduğumuz çalışmalarda nerede olduğumuzu, hangi konularda bu şirketlerle ortak çalışmalar gerçekleştirdiğimizi gördük. Görüşmelerimiz esnasında, stratejik yönetimin yanı sıra liderlik uygulamaları, yönetişim modeli ve insan kaynakları yaklaşımı üzerine de görüşmeler gerçekleştirdik. Bu tarz fikir paylaşımlarının taraflar için oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Planlı, hedefli ve sürekli gelişim ile şirketlerdeki yenilikçilik için belirli periyodlarda uygulanması gerektiğine inanıyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÇEVRE DOSTU YEŞİLOVA HOLDİNG

Yeşilova Holding çatısı altında birçok çevreci faaliyetin yürütüldüğünden bahseden Yalçın Yeşilova, paydaşlarıyla görüşmelerinde yapılan paylaşımları fırsat olarak gördüklerini dile getirerek “Yeşilova Holding olarak en önemli şirket değerimiz olan ‘çevreci’ kavramını hayata geçiren çıktılar üreterek, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak adına TEMA iş birliğine giriyor, Yeşilova Holding’e katkı sağlayanlara teşekkürlerimizi ağaçlandırma çalışması yaparak iletiyoruz. Bu kapsamda kıyas görüşmelerimiz vesilesiyle Denge Kimya ile Kibar Holding adına da fidan bağışımızı gerçekleştirdik. Her iki firmaya değerli katkıları için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.