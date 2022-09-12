Yeşilova Holding Global Compact üyesi oldu

Yeşilova Holding, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İklim Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı oldu. Ağustos 2022 tarihinde imzalanan sözleşme ile Yeşilova Holding, strateji ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenen 10 ilkeye uyumlu hale getirme sözünü vererek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemeyi taahhüt etti.

Global Compact üyeliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova şunları söyledi: “Yeşilova Grubu olarak yarım asırdır hayata geçirdiğimiz başarılarla hep gurur duysak da her zaman daha iyisinin mümkün olduğu bilinci ve inancıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Dahil olduğumuz bu üyelikle birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde yer alacağız.

Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları doğrultusunda koyduğumuz strateji ve hedeflerin çalışmalarını sistematik bir şekilde ele alarak devamlılığını sağlamayı ve özellikle çalışanlarımızın sürdürülebilirlik etki alanlarını genişleterek bu konuda farkındalığı artırmak için girişimlerimize devam edeceğiz.”