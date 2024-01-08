Yepsan Grup Ar-Ge’ye odaklandı

35 yılı aşkın tecrübesiyle Bursa ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan öncü firmalar arasında yer alan Yepsan Grup, 2023 yılını değerlendirmek ve 2024 yılı hedeflerini belirlemek adına çalışanlarıyla bir araya geldi.

Üretim kapasitelerini daha üst seviyeye taşımak adına teknolojik makine yatırımlarına devam eden Yepsan Grup, kendi ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarını yaparak dünya piyasalarına sunmaya hazırlanıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte dünyada iş yapış şekillerinin değiştiğinin ve dijitalleşmenin ön plana çıktığının altını çizen Yepsan Grup İcra

Kurulu Üyesi Seyit Ali Baş, “Yepsan Grup şirketleri olarak otomotivde yoğun bir yılı geride bıraktık. 2023 yılında ülkemizce ve uluslararası yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mali hedeflerimizi yüzde 90 oranında yakaladık. 2023 yılında başlamış olduğumuz kendi ürünlerimize ait Ar-Ge çalışmalarımızın neticelerini, 2024’te görmeyi hedefliyoruz. Yeni yılda Yepsan olarak müşteri çeşitliliğini arttırmak ve ihracat payımızı büyütmek istiyoruz” dedi.