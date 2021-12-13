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Yeni yıla yeni bir koleksiyon
Özdilek Ev Tekstili, çift kişilik yepyeni nevresim takımı ile yeni yıla masalsı bir giriş yapıyor. Özdilek Ev Teksili’nin yüzde yüz pamuklu kumaş ile ürettiği konforlu bir kullanım alanı sunan Özdilek Winter Dream Nevresim Takımı yeni yıl ruhunu, karlarla kaplı masalsı bir kasaba tasviriyle yansıtıyor. Kullanıcılarına uyku öncesi huzurlu bir görünüm sunan nevresim takımı, kışın sıcak yüzünü yatak odalarına taşımaya hazırlanıyor.
Şirketler 13.12.2021, 23:01
Mavinin en sıcak tonları ve kristal kar taneleriyle bezeli deseniyle beğeni toplayan Özdilek Winter Dream Nevresim Takımı, pamuklu dokusuyla sıcak ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Dört yastık kılıflı yapısıyla ekstra konfor oluşturan çift kişilik takım, iyi bir seçeneği olarak da ön plana çıkıyor. Firma, Özdilek Winter Dream Nevresim Takımı’nı Özdilek Ev Tekstili mağazaları, Özdilek AVM’leri ile çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da ve yetkili satış noktalarında satışa sundu.
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