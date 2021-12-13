Yeni yıla yeni bir koleksiyon

Mavinin en sıcak tonları ve kristal kar taneleriyle bezeli deseniyle beğeni toplayan Özdilek Winter Dream Nevresim Takımı, pamuklu dokusuyla sıcak ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Dört yastık kılıflı yapısıyla ekstra konfor oluşturan çift kişilik takım, iyi bir seçeneği olarak da ön plana çıkıyor. Firma, Özdilek Winter Dream Nevresim Takımı’nı Özdilek Ev Tekstili mağazaları, Özdilek AVM’leri ile çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da ve yetkili satış noktalarında satışa sundu.

