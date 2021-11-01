Weltew Home’dan 1 ayda 7 yeni mağaza

Kuruluşunun üzerinden çeyrek asrı geride bırakırken istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Weltew Home, Almanya’nın Berlin şehrinde açtığı yeni mağazası ile birlikte son bir ay içinde Ukrayna’nın Çernivtsi şehrinde ilk mağazasını açarken, Kazakistan Almatı’nın en büyük mobilya alışveriş merkezlerinden biri olan Armada AVM ile Uralsk şehrindeki yeni showroom’unu da hizmete açtı. Ay sonuna kadar Kazakistan’da iki yeni showroom daha açacak olan marka, Avrupa’daki yeni mağazaları arasına bu ay İsviçre’yi de ekliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Weltew Home Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Balcı, “Weltew Home yurt dışındaki büyüme ivmesini yükseltmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay St. Petersburg’da açtığımız yeni mağazamızla Rusya’da 26’ncı showroom’a ulaştık. Orta Asya coğrafyasını çok seviyoruz. Bu bağlamda kardeş ülkemiz Kazakistan’da olmak da ayrı bir gurur bizim için… Bu ay sonuna kadar Kazakistan’da 5 yeni mağazamızı daha hizmete sokmuş olacağız. Toplamda ise Kazakistan’da 10 bayi sayısına ulaştık” dedi.

Yeni yatırım yolda

Türk mobilyasını dünyanın her noktasına taşıma hedefiyle aralıksız olarak çalışmaya devam ettiklerini belirten Balcı, Bursa İnegöl’deki fabrikalarına gerçekleştirecekleri yeni yatırım hakkında da bilgi verdi. Balcı, “90 bin metre karelik fabrikamıza katacağımız 70 bin metre kareli kapalı tesisin temel çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız. Markamıza doğru yatırım hamleleri yapıyoruz ve çok şükür bu yatırımların sonuçlarını da hem yurt içinde hem de yurt dışında görüyoruz” diye ifade etti.

