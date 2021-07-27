Vanelli, gücüne güç kattı

Dünyadaki değişimleri ve gelişimleri doğru analiz eden inovatif bakış açısıyla, sektörde daima yeniliklere öncülük eden Vanelli markasını çok daha güçlü bir geleceğe hazırlayacak yapının temelleri, gerçekleşen lansman ile atıldı.

Tüm tekstil organizasyonu tek çatıda

Şirket bünyesinde gerçekleşen dönüşüm hamlesiyle; organizasyon yapısı, makineler ve sistem tümüyle yenilenirken, dünya genelinde yepyeni şubeler devreye alınıyor. Aynı zamanda, şirketin farklı alanlarda faaliyet gösteren tüm tekstil organizasyonu ‘Vanelli’ çatısı altında bir araya getirilirken, bu dönüşüm ile şirketi geleceğe güvenle taşıyacak çok önemli bir hamleye imza atılmış oldu.

Tül kumaşlardan, kalın perdeliklere, %100 doğal kumaşlardan farklı türlerdeki döşemelik kumaşlara kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan, teknoloji kullanımı ve Ar- Ge faaliyetlerine verdiği destekle sektörde değişime liderlik eden Vanelli, bu dönüşüm hamlesiyle tüm gücünü tek markada toplarken, daha sürdürülebilir olmak için de önemli bir adım attı.

Gerçekleşen dönüşüm hamlesinin lansmanı, tüm çalışanların katıldığı etkinlikle yapıldı.

DNA’sında değişim var

Etkinliğin açılışında konuşan Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, “Başarılarla dolu 89 yıllık maziyi geride bırakırken, tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Hedeflerimiz büyük. Üretmekten, gelişmekten ve çalışmaktan vazgeçmiyoruz. Yüzümüzü de hep geleceğe dönüyoruz. Aslında dünya değişiyor, biz de değişiyoruz.

Zaten şirketimizin DNA’sında her zaman yenilik var, değişim var, başarı var, birliktelik var. Toplam kalitemizi yükseltmek, rekabet gücümüzü korumak ve verimliliğimizi artırmak hedefiyle, organizasyon şemamızda değişime gidiyoruz. İnanıyorum ki bu değişim, şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna ciddi bir güç katacak. Hepimiz taşın altına elimizi koyarak, Vanelli’yi bugünkünden çok daha iyi noktalara taşımak adına var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.