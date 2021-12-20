Uluslararası fotoğraf  arenasında  17’nci yıl

Bu yıl “Ritüeller” temasını taşıyan yarışma renkli, siyah beyaz ve deneysel olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Hindistan dan Vietnam’a Bangladeş‘den İran’a Mairutus’dan, İtalya’ ya olmak üzere 44 ülkeden, 722 fotoğraf sanatçısının toplam 5662 fotoğrafla katıldığı yarışmanın jürisi 13 Kasım 2021 Cumartesi günü toplandı., Bekir Tuğcu, Egemen Ergin, Gülnur Sözmen, Murat Germen, Haluk Uygur, Hüseyin Sarı Ayşegül Orhan, Necla Orhan ve Ayşen Küçüka’ nın bulunduğu jüri 45 eseri ödüllendirirken, 29 eseri de sergilemeye layık buldu. TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) ve FIAP (Uluslararası Fotoğraf Federasyonu) destekli olarak gerçekleştirilen yarışmaya, başlangıcından bugüne 6 bini 500’ün üzerinde sanatçı katıldı. FIAP tarafından gümüş plaketle ödüllendirilen yarışma dünyadaki fotoğraf sanatçıları tarafından da yakından takip ediliyor. Ödül kazanan fotoğraflar, 20 Aralık 2021 ve 26 Aralık 2021 tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Sergi salonunda fotoğraf severlerin izlenimine sunulacak. Sergilenmeye layık bulunan eser pandemi sürecinde Orhan Holding’in internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından izlenebilenecek.

