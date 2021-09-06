Uludağ içecek’in enerjisi artık yenilenebilir

Kurulduğu günden bu yana çevre ve toplum için değer yaratan adımlarla faaliyetlerini sürdüren Uludağ İçecek, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik önemli adımlar atıyor. Firma, bu kapsamda enerji tüketimini azaltmaya yönelik attığı adımlar neticesinde yıllık 4 milyon kWh’lık iyileştirme sağlamayarak, bu iyileştirme sonucunda 2 milyon 492 bin kg eşdeğerindeki karbondioksitin atmosfere salınmasını engelledi.

Uludağ İçeçek’in yenilenebilir enerjiye geçiş için 2021’in mayıs ayında başlattığı çalışmada da sona gelindi. Firmanın Yenice Fabrikası’nın çatısına 29 bin m2’lik GES kurulumu gerçekleştirdi. 2 milyon 200 bin dolarlık yatırım tutarına sahip GES ile firma tükettiği enerjinin yüzde 28’ini kendisi karşılayacak. Kurulu gücü 4,3 MW olan paneller ile birlikte firmanın enerji tüketiminde yıllık 5 milyon kWh’lik azalma sağlanacak.

Uludağ İçecek’in Yenice Fabrikası’nda gerçekleştirdiği GES yatırımının 5 yılda kendi kendini amorti etmesi öngörülüyor. Firmadan yapılan açıklamada, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ekolojik ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirilirken, GES yatırımlarının da süreceği ifade edildi.