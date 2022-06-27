Uludağ Enerji’den “Hayata güç veriyoruz” mesajı
Uludağ Enerji, ilk günden itibaren koruduğu çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirerek dünyanın yeni enerji anlayışındaki yerini sağlamlaştırmak için kurumsal kimliğini dönüştürdü.
2022 yılının ilk yarısında Uluğ Enerji (Uludağ Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.) paylarının tamamı uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’e devredilirken Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş kurumsal kimliklerini yenilediklerini düzenlenen “Hayata Güç Veriyoruz” basın toplantısıyla duyurdu. Ergüneş, “Küresel çapta sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi çevreye duyarlı değerleri benimsemiş ve bu alanda deneyime sahip bir yatırım fonu olan Actis ile değerlerimiz ve vizyonlarımızın ortak noktada kesişmesinden oldukça memnunuz. Küresel sürdürülebilirlik liderleri arasında ülkemizi temsil etme hedefimizi koruyoruz” açıklamalarında bulundu.
“Erişilebilir Enerji Sürdürülebilir Yaşam İçin Çalışıyoruz”
Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte elektrik kullanımına ihtiyaç duyulan alanlar her geçen gün çoğalıyor. Türkiye’nin de büyüyen elektrik kapasitesi ve yaşam ihtiyaçları göz önüne alındığında daha fazla yatırımın mutlak gereklilik olduğunu belirten Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, “2021 yıl sonu itibarıyla abone sayımız 3,5 milyona ulaşırken Güney Marmara Bölgesi’nde hizmet verdiğimiz nüfus sayısı ise 5 milyonu aştı.
Her geçen gün elektrik kullanımına duyulan ihtiyacın arttığını gözlemlerken şirketlerimizde attığımız her adımın ülkemizin büyük bir kısmını etki altına aldığının da farkındayız. Planlarımızı ve yatırımlarımızı bu gözlemler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 2021 yılını 1,2 milyar TL cari yatırım tutarımızla tamamladığımızı söyleyebilirim.” ifadeleriyle ilerleyen dönemler için de yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini vurguladı.