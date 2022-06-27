Uludağ Enerji’den “Hayata güç veriyoruz” mesajı

2022 yılının ilk yarısında Uluğ Enerji (Uludağ Dağıtım ve Pera­kende Satış Hizmetleri A.Ş.) paylarının tamamı uluslararası sürdürülebilir alt­yapı yatırım fonu Actis’e devredilirken Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş kurumsal kimliklerini yenilediklerini düzenlenen “Hayata Güç Veriyoruz” basın toplantısıyla duyurdu. Ergüneş, “Küresel çapta sürdürülebilirlik, yenile­nebilir enerji gibi çevreye duyarlı değer­leri benimsemiş ve bu alanda deneyime sahip bir yatırım fonu olan Actis ile değerlerimiz ve vizyonlarımı­zın ortak noktada kesişmesinden ol­dukça memnunuz. Küresel sürdürülebilirlik liderleri arasında ülke­mizi temsil etme hedefimizi koruyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Erişilebilir Enerji Sürdürülebilir Yaşam İçin Çalışıyoruz”

Son yıllarda yaşanan gelişmelerle bir­likte elektrik kullanımına ihtiyaç duyu­lan alanlar her geçen gün çoğalıyor. Türkiye’nin de büyüyen elektrik kapasi­tesi ve yaşam ihtiyaçları göz önüne alındığında daha fazla yatırımın mut­lak gereklilik olduğunu belirten Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, “2021 yıl sonu itibarıyla abone sayımız 3,5 mil­yona ulaşırken Güney Marmara Bölge­si’nde hizmet verdiğimiz nüfus sayısı ise 5 milyonu aştı.

Her geçen gün elektrik kullanımına duyulan ihtiyacın arttığını gözlemler­ken şirketlerimizde attığımız her adı­mın ülkemizin büyük bir kısmını etki altına aldığının da farkındayız. Planları­mızı ve yatırımlarımızı bu gözlemler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 2021 yılını 1,2 milyar TL cari yatırım tutarı­mızla tamamladığımızı söyleyebilirim.” ifadeleriyle ilerleyen dönemler için de yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini vurguladı.