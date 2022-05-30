ÜÇGE geleceği koruyor

Üretim ve teknoloji gücü ile global bir marka olan ÜÇGE, İzmir’de düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nda; 46 yıllık tecrübesi, yüksek teknolojisi ve Depozito İade Sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünleri ve sistemleri ile ziyaretçilerini ağırladı.

ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven; “Ülkemizde geri dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olarak hayata geçirilecek Depozito İade Sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünlerimiz ve sistemlerimizi We-Cycle “Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçilerimiz ile buluşturduk. Dünya nüfusunun artmasının, her geçen gün tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle doğal kaynaklarımız azalıyor.

Günümüzde büyük bir öneme sahip olan atık sorununa son vermek için, ülkemiz ile birlikte, yerel üretici olarak ilk adımı atıyoruz. Sirius çatısı altında geliştirdiğimiz teknolojilerle hayata geçirilen, Depozito İade Makineleri ile Kamusal İade Merkezi ve Doğrulama Tesisi Otomasyon Sistemlerini kapsayan iECO markalı akıllı ürünler, çevreci ve verimli yapısının yanı sıra sektördeki ihtiyaçlara göre de geliştirilebilen bir alt yapıya sahiptir. Depozito İade Makinesi olarak da bilinen iECO otomatlar, nesnelerin interneti teknolojilerine sahip bir ürün grubudur. ÜÇGE iECO depozito iade makinelerini, geri dönüşüm otomatları olarak da tanımlayabiliriz.

Geri kazanım ekosistemi kapsamında oluşturulan iade noktaları/merkezleri, tüketicilerin beslediği boş ve doğrulanmış ambalajların teslim alındığı ve depozito bedellerinin iade edildiği nokta olarak bulunacak ve bu noktalarda yer alan otomatlarda gerçekleşen faaliyetler de, çevre ajansı tarafından yürütülen depozito bilgi sistemine canlı zamanlı olarak kayıt bırakacaktır” dedi.