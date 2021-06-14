UAT Grup güven inşa ediyor

Yeni bir fabrika projesini sıfırdan yapmanın yanı sıra mevcut sanayi tesislerinde müşterilerin talepleri doğrultusunda tadilat bazlı projeler yaptıklarını söyleyen UAT İnşaat Operasyon Müdürü Kaan Kaya, “Sadece fabrika inşaatı yapmıyor, müşterilerimizin tüm taleplerine cevap veriyor ve onlarda güven yaratıyoruz. Bu da firma olarak bizim en büyük gücümüz” dedi.

Endüstriyel inşaatların yanı sıra, butik konut projeleri, tarım ve pazarlama alanlarında, yaklaşık 30 kişilik uzman kadrosu ve güçlü tedarik ağıyla faaliyetlerine devam eden UAT Grup, Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

“Tüm talepleri karşılıyoruz”

UAT Grup’un endüstriyel yapılarda uzmanlaşmış bir firma olduğunu söyleyen Kaan Kaya, “Bir fabrikanın sıfırdan başlayıp, anahtar teslimine kadar tüm uygulamalarını A’dan Z’ye gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra mevcut tesisinde geliştirme ya da tadilat gerçekleştirmek isteyen firmaların da tüm taleplerini karşılayabiliyoruz” diye konuştu.

Firma olarak kuruluşlarından bugüne Bursa başta olmak üzere Sakarya, Kocaeli ve Kütahya gibi sanayinin gelişmiş olduğu şehirlerde 10’un üzerinde endüstriyel yapı inşa ettiklerini dile getiren Kaya, Bursa ve çevresindeki sanayi yapılaşmasının kendileri için büyük avantaj olduğunu kaydetti. Kaya, “TEKNOSAB’ın faaliyete geçiyor olması, otomotiv sektöründeki hareketlenme ve son iki yılda ertelenen projelerin hayata geçmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde inşa ettiğimiz fabrika sayısının mevcut sayının iki katına ulaşması beklentisindeyiz. Halihazırda 2022 yılının ortasına aldığımız işleri proje aşamasından imalatına kadar tamamladık. Bu projeleri müşterilerimize teslim edip, yeni projelere adım atmak için gün sayıyoruz” dedi.

“Sanayi yatırımları durmayacak”

İlerleyen süreçte Bursa’da sanayi yatırımlarının artacağı öngörüsünde bulunan UAT İnşaat Operasyon Müdürü Kaan Kaya, “Kentte gelişen bir ulaşım altyapısı var. Bununla birlikte sektörlerin de teknolojiyle birlikte kendi içlerinde büyümesi söz konusu. Sanayinin de 7/24 yaşayan bir yapı olması ayrı bir avantaj sağlıyor. Bu bağlamda hem TEKNOSAB’ın 2023’te faaliyete geçme hedefi hem de mevcut OSB’lerdeki firmaların renovasyon çalışmaları bizim gibi endüstriye hizmet eden inşaat firmalarının işlerinin durmayacağına işaret ediyor” yorumunda bulundu.

Açıklamalarında UAT Grup’un faaliyet gösterdiği konut, tarım ve pazarlama alanlarındaki faaliyetlerinden de bahseden Kaya, farklı sektörlerde faaliyet göstermenin en büyük avantajının farklı kitlelere ulaşmak olduğunu söyledi.

Konut, tarım ve pazarlama

Firma olarak çok fazla konut inşaatı yapmadıklarını ifade eden Kaya, “Bize gelen talep doğrultusunda, müşterilerimize yönelik niş konut projeleri yapıyoruz. Ege Bölgesi’nde tamamlayıp, teslim ettiğimiz butik villa projelerimiz oldu. Bursa’da da yeni projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi. İnşaat alanında olmanın arazilere hakim olma avantajı sağladığını belirten Kaya, “Geleceğe yatırım olması açısından, yerli tohumların kullanımı, faydalı ürünlerin imal edilmesi ve ihracata katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tarım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Son olarak UAT Grup’un pazarlama alanındaki faaliyetleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Kaan Kaya, “Marka, kurumsal kimlik oluşturma, tüketiciye yönelik uygulamalar, kampanyalar ya da kurum için yazılım ve organizasyonların yapılması gibi faaliyetlerde firmalara destek veriyoruz” şeklinde konuştu.