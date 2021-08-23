Türkiye’nin yeni otomobili İnegöl’den

Bursa, otomotiv sektöründe yaşanan elektrikli ve otonom dönüşümün Türkiye’deki merkezi oluyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik’teki fabrika inşaatı son sürat devam ederken, sektörde heyecan uyandıran bir haber de İnegöl’den geldi. Saloni ve Erhun Metal’in sahipleri Haluk Özbek ve Yakup Canseven, Türkiye’nin ikinci elektrikli yerli otomobili üretmek için düğmeye bastı. Projenin mimarlarından Saloni Ceo’su, iş insanı Haluk Özbek, Amperino projesini ve gelecek dönem hedeflerini EKOHABER’e anlattı.

Dünyada yaşanan iklim krizi nedeniyle çevreci ve temiz enerji konusunda farkındalık uyandırabilecek ekolojik araç üretmek ve son teknolojiye uygun ürettikleri katma değerli ürünleri ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Amperino projesine başladıklarını söyleyen Haluk Özbek, “Şehir içi kullanıma yönelik geliştirdiğimiz araçta üç kişi rahatlıkla seyahat edebilecek. Elektrikli ve kullanacağımız malzemeler itibariyle de tamamen çevreci bir araç olacak Amperino, saat 90 km hıza ulaşabilecek ve 150 km menzile sahip olacak” dedi.

Amperino’nun BIW (Body In White) yapısı sayesinde araç boyunun ve genişliklerinin rahatlıkla değiştirebileceğini ve bunun da kendilerine kısa sürede yeni modeller üretme imkanı sağlayacağını kaydeden Özbek, “BIW yapısı sayesinde 2 kişilik bir araçtan, pick-up tarzı bir araca rahat şekilde geçiş yapabileceğiz” dedi.

“Geleceğin dijital mimarisini geliştirdik”

“Dışarıdan ürün alıp birleştirme mantığıyla iş yapmıyoruz” diyen Özbek, Türkiye’de batarya paketi üretme kabiliyetine sahip sayılı firmalardan olduklarının altını çizdi. Özbek, “Aracın elektrik – elektronik – yazılım (EESW) altyapısının kontrolüne tamamen hakimiz. Projenin en başında, mevcut araç teknolojilerinin zayıf yönlerini elemine ederek, geleceğe dönük bir dijital mimari geliştirdik. Kendi ofisimizde, tamamen firmamıza özgü olan bu sistem, dünyadaki otomotiv standartlarına uygun bir şekilde geliştirdiğimiz araç bilgisayarı üzerinden yönetilmekte. Bu sayede araç üzerinde istediğimiz işlemleri gerçekleştirebileceğiz” diye konuştu.

Hedef Avrupa

Amperino ile Avrupa pazarında ses getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özbek, ihracat odaklı bir çalıştırma gerçekleştirdikleri için aracı başından itibaren Avrupa standartlarına uygun tasarladıklarını söyledi. Özbek, hedef kitlelerini ise şöyle tanımladı: “Hedef kitlemiz şehir içinde gün içerisinde bir noktadan bir noktaya gitme ihtiyacı duyan her yaştan ve cinsiyetten insanlar. Tasarımlarımızı da bu hedefe yönelik gerçekleştirdik. Ayrıca araç üzerinde kişiselleştirme imkanı sağlayan özgün teknolojik altyapımız ile Amperino’nun gençler arasında bir trend olacağı inancındayız.”

2024’te banttan inecek

Haluk Özbek, 2 milyon dolar bütçeyle başladıkları projenin, seri üretim aşamasına kadar 10 milyon dolara ulaşacağını öngördüklerini belirterek, “Aracımızın lansmanını 2024 yılının son çeyreğinde yaparak seri satışına başlamayı planlıyoruz. Yıllık bin 500 adet üretimle başlayıp, 2027 yılının sonunda bu rakamı 50 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanında sahip olduğumuz teknolojik altyapı ve aracın BIW yapısının bize sağlayacağı değişim imkanları ile farklı modeller de üretmeyi istiyoruz” dedi.

Yeni fabrika yatırımı için yer araştırmalarının devam ettiğini kaydeden Özbek, bunun için gelecek tüm tekliflere açık olduklarını ve Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ile iletişimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.