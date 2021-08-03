Türkiye’nin en iyileri arasında

Beka-Mak ihracatıyla zirveye tırmanıyor

Türkiye’nin metal kesme makinaları üretimindeki önde gelen firmalarından Beka – Mak, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) üyesi firmalar arasında, takım tezgahları ve aksamları ürün grubunda en çok ihracat yapan 5 firmadan biri oldu.

Başta Avrupa ülkeleri, Rusya ve ABD olmak üzere yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştiren Beka – Mak, 2020 yılında Türkiye’de takım tezgahları (talaşlı imalat) ve aksamları ürün grubunda en çok ihracat yapan 5 firma arasında yer alma başarısı gösterdi. Beka – Mak’ın ülke ekonomisine değer katan bu başarısı Makine İhracatçıları Birliği tarafından da ödüllendirildi. Beka – Mak’ın ihracat başarısıyla ilgili açıklamalarda bulunan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, “2020 yılında ürün grubumuzda en çok ihracat yapan 5 firma arasında yer alarak ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz” dedi.

Çetiner sözlerini şöyle tamamladı; “Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve saygın bir dünya markası olma vizyonumuz doğrultusunda elde ettiğimiz bu başarı bizleri mutlu etti. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi anlayışımız ve Ar – Ge çalışmalarımızla kendimizi geliştirerek, dünyanın tercih ettiği bir marka olmaya ve Türk makine sektörünü dünyada en iyi şekilde temsil edeceğiz.”